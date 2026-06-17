Petrișor Peiu: Este „exclus” ca AUR să voteze Guvernul Veștea/ „Ne-am sinucide politic”

Președintele Consiliului Național al AUR, Petrișor Peiu, a reiterat miercuri seara, la Antena 3 CNN, că formațiunea nu va vota Guvernul Veștea și că nu există negocieri în acest sens. Poziția sa vine în contextul în care calculele politice arată că premierul desemnat are nevoie de voturile AUR pentru a fi învestit, după ce UDMR și USR au anunțat oficial că nu susțin acest cabinet.

„Exclus. Nu există. Până la ora asta nu ne-a întrebat nimeni de sănătate și oricum ar fi târziu. Orice alte negocieri ar fi valabile pentru viitoarea etapă, pentru un viitor premier desemnat”, a spus Peiu.

„Dacă am vota acest guvern, ne-am sinucide politic”

El a subliniat că AUR nu va susține un guvern din care nu face parte. „Dacă cineva își închipuie că un partid care are 20% din voturi votează un guvern în care nu este, acel cineva se înșeală”, a spus el.

Peiu a respins ideea că ar mai putea apărea, în următoarele ore, un argument care să schimbe poziția AUR față de Guvernul Veștea.

„Nu am putea lua în calcul. Foarte simplu spus: dacă am vota acest guvern, ne-am sinucide politic. Am pierde 80% din votanți”, a declarat liderul AUR.

Poziția vine după declarațiile deputatului AUR Mohammad Murad, care spusese anterior că Guvernul Veștea ar avea „53%” șanse să fie votat de partid, dacă se schimbă programul de guvernare și dacă decizia ar fi asumată de întreaga formațiune. Petrișor Peiu a tranșat însă subiectul și a afirmat că, pentru actuala formulă propusă de Adrian Veștea, AUR nu va da voturi.

Legat de afirmațiile lui Mohammad Murad, Peiu a spus că, din informațiile sale, Murad este singurul caz mediatizat și că acesta ar urma să respecte decizia partidului.

„Domnul Murad a nuanțat foarte exact ceea ce a spus și a exprimat faptul că va milita în interiorul partidului pentru acest vot, dacă programul de guvernare nu va arăta la fel ca programul Guvernului Bolojan. Dar în momentul în care partidul va menține decizia de a nu vota, nici el nu va vota”, a spus Peiu.

AUR vrea discuții doar pentru un viitor premier

Întrebat dacă AUR ar putea negocia în cazul în care Guvernul Veștea cade în Parlament sau premierul desemnat își depune mandatul, Peiu a spus că formațiunea ar putea discuta doar dacă va fi tratată ca un partid cu drepturi egale.

„În momentul în care vom fi luați în serios, adică în momentul în care președintele și viitorul premier pe care îl va desemna vor arăta că înțeleg că și AUR este un partid, la fel ca toate celelalte, votat de 20% din românii care au votat”, a afirmat liderul AUR.

Tot miercuri, George Simion a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, cu referire atât la posibila suspendare a președintelui Nicușor Dan, cât și la situația de la PNL, scindat după ce Adrian Veștea a acceptat propunerea lui Nicușor Dan de a prelua funcția de premier.

”AUR are 90 de parlamentari. Adică 90 de reprezentanți ai românilor. Ei semnează și votează orice moțiune și suspendare. Oricând, fără trădători. AUR = LOIALITATE”, a scris George Simion, pe pagina sa de Facebook.