PNL, USR și UDMR îi propun un premier lui Nicușor Dan

Liberalul Ionel Bogdan anunță că PNL, USR și UDMR îi vor propune președintelui Nicușor Dan o variantă de prim-ministru, după ce PSD a decis în unanimitate să-l nominalizeze pe Sorin Grindeanu. Bogdan mai spune că PNL propune un Acord pentru România, bazat pe prioritățile urgente, printre care implementarea PNRR, atragerea fondurilor europene, reformele necesare, stabilitatea economică și continuarea investițiilor.

„PNL, USR și UDMR vor propune președintelui Nicușor Dan o variantă de prim-ministru. PSD a propus propria variantă. Președintele Nicușor Dan trebuie să analizeze aceste opțiuni, în interesul României”, a scris liberalul într-o postare pe Facebook.

Ionel Bogdan mai spune că, dacă președintele va desemna un premier susținut de PSD, un eventual vot de învestire nu trebuie confundat cu participarea la guvernare. El atrage atenția că sunt două lucruri fundamental diferite și că PNL rămâne în opoziție față de PSD.

„Nu discutăm despre persoane, ci despre obiective. Nu despre funcții, ci despre reformele și măsurile de care România are nevoie urgentă. Este momentul ca fiecare partid să își asume responsabilitatea pentru viitorul României”, mai spune liberalul.

Conducerea PSD a stabilit miercuri în unanimitate că propunerea partidului pentru funcția de prim – ministru este Sorin Grindeanu și ea va fi înaintată președintelui Nicușor Dan.