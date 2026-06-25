Ponta acuză USR că obstrucționează formarea noului Executiv: „Va bloca orice guvern care ar putea să-i oprească din «șobolănit»!”

Victor Ponta acuză USR că obstrucționează formarea noului Executiv. Fostul premier susține că fonduri importante au fost direcționate prin programul SAFE și critică sprijinul acordat Ucrainei. Fostul premier afirmă, de asemenea, că Ilie Bolojan este folosit ca principal exponent al acestor decizii.

Victor Ponta acuză USR că ar fi provocat destrămarea coaliției de guvernare și adoptarea moțiunii de cenzură. Fostul premier susține că partidul încearcă să își mențină influența și să blocheze formarea unei alte majorități. În mesajul publicat pe Facebook, Ponta lansează critici dure la adresa USR și a modului în care facțiunea politică ar gestiona puterea.

Mesajul fostului premier

„«Nu plecăm de la guvernare nici dacă toarnă apă fiartă pe noi!» Acesta este sloganul USR!

Au «paradit» deja miliardele din programul SAFE, atribuind contracte către Rheinmetall! Au dat banii către Ucraina! Dar încă nu au reușit să vândă companiile naționale! Așa că nu pleacă și blochează orice! Iar Bolojan este folosit și împins în față!

V-am spus că din cauza USR s-a rupt coaliția de guvernare, pentru că voiau să vanda toată România catre Stapanii lor din Strainatate ! V-am spus că din cauza USR a trecut moțiunea de cenzură, pentru că parlamentarii nu au mai suportat aroganța și minciunile miniștrilor USR! Și acum tot USR va bloca orice guvern care ar putea să-i oprească din «șobolănit»! «Cămara» este la ei și până nu îi gonim de acolo nu se opresc!

Când o țară întreagă stă resemnată și se uită la niște jefuitori tocmiți din străinătate, aceasta este situația!”, a notat Victor Ponta pe Facebook.

Victor Ponta, propus pentru funcția de premier

Grupul ,,Uniți pentru România” l-a propus pe Victor Ponta pentru funcția de prim-ministru, cu scopul de a rezolva actuala criză guvernamentală. Fostul premier a susținut că așteaptă să fie desemnat de Nicușor Dan și că nu va refuza să-și asume orice responsabilitate în contextul politic. Vezi AICI ce a transmis fostul premier.

Sursă foto: Facebook, Mediafazx Foto