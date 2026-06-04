Ponta propune USR un pact. Ce vrea în schimb ca să nu îl mai critice pe Miruță

Victor Ponta a propus USR un pact în disputa cu ministrul intermiar al Apărării, Radu Miruță. Fostul premier spune, într-o postare pe rețelele sociale, că nu îl va mai critica pe ministrul USR dacă miliardele de euro acordate companiilor străine vor fi redirecționată către firme românești.

„Fac un angajament public față de partidul numit @USR, care folosește banii din subvenția de la buget pentru a plăti «batalia online» cu mine ! Facem pace?”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

În primul punct propus, Victor Ponta spune că se angajează să nu îl mai critice pe Radu Miruță dacă USR îi va da cele 6 miliarde de euro acordate companiei germane Rheinmetall, bani pe care îi va direcționa către firmele românești din industria de apărare. În continuare, Ponta susține că va încheia disputa cu ministrul USR dacă formațiunea politică îi va da miliardul de euro acordat companiei Airbus Helicopters din Franța, bani pe care, spune Ponta, îi va atribui Ghimbav.

„1. Dacă USR îmi dă mie cele 6 miliarde de euro acordate companiei Rheinmetall din Germania, mă angajez să nu îl mai critic pe Miruță și să direcționez toți banii către firmele românești din industria de apărare. 2. Dacă USR îmi dă mie miliardul de euro acordat companiei Airbus Helicopters din Franța, mă angajez să nu îl mai critic pe Miruță și să atribui contractul producătorului româno-francez de la Ghimbav, Brașov”.

Ponta: „Borfașilor – dați bă banii înapoi”

În al treilea punct al mesajului, Ponta susține că va înceta criticile la adresa lui Radu Miruță dacă USR îi va da cele 800 de milioane de euro acordate companiei Automagistral din Ucraina pentru drumul expres Suceava–Siret. Fostul premier a subliniat că ar atribui contractul către UMB sau către o altă firmă românească de construcții. Ultima condiție a lui Ponta face referire la 196 de milioane de euro acordată companiei DIGI. Acesta afirmă că nu îl va mai critica pe Miruță dacă va primi acești bani și a subliniat că „se va împușca singur în limbă”.

„3. Dacă USR îmi dă mie cele 800 de milioane de euro acordate companiei Automagistral din Ucraina pentru drumul expres Suceava–Siret, mă angajez să nu îl mai critic pe Miruță și să atribui acel contract către UMB sau către o altă firmă românească de construcții. 4. Dacă USR îmi dă mie cei 196 de milioane de euro acordați companiei DIGI (înregistrată în Olanda din motive fiscale), mă angajez să nu îl mai critic pe Miruță și să mă împușc singur în limbă! Astept sa vad daca Partidul @USR ( beneficiar a milioane de euro subventii din Bugetul de Stat) accepta acest angajament al meu! Până atunci însă «BORFAȘILOR – DAȚI BĂ BANII ÎNAPOI»!!!”

Ulterior, fostul premier a precizat că mesajul său reprezintă „o ironie” și „un pamflet” la adresa USR. „PRECIZARE pentru useristi , foci , ipocriti si alte personaje de acelasi fel – POSTAREA MEA ESTE O IRONIE, UN PAMFLET LA ADRESA VOASTRA ; eu scriu pentru oamenii destepti , nu pentru voi!”.

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