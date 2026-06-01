Ponta ironizează explicațiile despre drone ale lui Miruță. Ministrul a vorbit de „gâtul radarului” și „fundul oalei”

Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur după declarațiile făcute de ministrul Radu Miruță, după incidentul cu drona de la Galați, despre modul în care radarele detectează dronele care zboară la joasă altitudine.

„Vă dați seama că, dacă vede Putin ce spune, nu o să mai dea cu dronele în România până nu rezolvă Miruță problema cu „gâtul radarului” și „fundul oalei”? ”

Ministrul a vorbit de „gâtul radarului” și „fundul oalei”

Ponta a redistribuit pe Facebook un videoclip cu explicațiile lui Radu Miruță și a lansat un atac ironic la adresa ministrului, criticând formulările folosite și capacitatea actualei puteri de a gestiona teme de securitate.

În videoclipul distribuit de Victor Ponta, Radu Miruță explică de ce radarele pot avea dificultăți în detectarea unor aparate de zbor aflate la altitudine joasă, folosind comparații legate de relief.

„Pentru altitudini mai joase, lucrurile diferă de la relief la relief. Dacă zbori între niște văi, în care radarul nu vede, nu are gâtul peste, nu vede bucata aia de pe fundul oalei, ligheanului, acolo nu este acoperire din zona în care face acoperire națională”, spune Radu Miruță.

Ponta ironizează explicațiile despre drone ale lui Miruță

Expresii precum „gâtul radarului” și „fundul oalei” au fost imediat taxate de fostul premier, care a susținut că explicațiile ministrului sunt greu de luat în serios într-un moment în care România discută despre riscuri de securitate în proximitatea războiului din Ucraina.

„Băăăi, suntem nebuni? Caraghiosul ăsta ne apără pe noi de Rusia? Vă rog să ascultați ce spune. Din păcate, nu este dintr-un film cu proști, nici dintr-un stand-up comedy și nici din „BD la Apărare”. Este prostia și impostura ajunse la putere în România! Vă dați seama că, dacă vede Putin ce spune, nu o să mai dea cu dronele în România până nu rezolvă Miruță problema cu „gâtul radarului” și „fundul oalei”? Va dati seama cine a semnat sa dam 10 miliarde de euro (bani împrumutați) catre firme din Germania si Franta sa cumpere armament care se folosea in Al Doilea Razboi Mondial ? Doamne, apără-ne, că doar nu o să ne apere Miruță!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

