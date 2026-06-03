Prima pagină » Știri politice » Ponta, despre politica externă a României: ”Umor de proastă calitate de la cuplul Țoiu & Miruță, Stan & Bran ai politicii românești”

Ponta, despre politica externă a României: ”Umor de proastă calitate de la cuplul Țoiu & Miruță, Stan & Bran ai politicii românești”

Ponta, despre politica externă a României: ”Umor de proastă calitate de la cuplul Țoiu & Miruță, Stan & Bran ai politicii românești”
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta critică dur situația politică externă în care România se află și susține că țara a primit un umor ”de proastă calitate” de la ”cuplul” Țoiu-Miruță, într-o situație în care cei doi ar fi trebuit să îndrepte problemele țării.

Victor Ponta, nemulțumit de politica externă a României

Fostul ministru i-a ironizat pe Oana Țoiu, ministra de Externe, și Radu Miruță, ministrul Apărării, despre care a spus că sunt Stan și Bran ai politicii românești. Victor Ponta a făcut mai apoi o trecere în revistă a erorilor făcute de cei doi, după ce o dronă s-a prăbușit pe un bloc în Galați.

”Politica externă a României a ajuns ca un banc de la Radio Erevan! Si nimeni nu face nimic sa indrepte situatia! In loc sa facem ceva concret si serios in cazul dronei rusesti de la Galati , am primit inca un numar de umor de proasta calitate de la cuplul Toiu & Miruta ( acesti Stan & Bran ai politicii romanesti):
1. Nu a convocat România Consiliul de Securitate al ONU pentru a discuta despre drona de la Galați; în schimb, Franța a convocat Consiliul pentru a discuta atacul Israelului în Liban.
2. Nicio țară nu a semnat declarația doamnei Țoiu, deși aceasta susține că ar fi fost semnată de 56 de state.
3. Declarația a fost scrisă de doamna Țoiu înainte de reuniunea Consiliului, nu după aceasta.
4. Declarația a apărut doar pe site-ul MAE, dar nu există la ONU.
Ne mai mirăm că de aceste „succesuri” de politică externă se bucură doar „focile” #rezist și că toți diplomații lumii ne ignoră cu eleganță sau chiar cu zâmbete ironice?”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Bolojan s-a întâlnit cu preşedintele PPE: „Viitorul nostru este într-o Europă puternică, modernă şi responsabilă”
15:22
Bolojan s-a întâlnit cu preşedintele PPE: „Viitorul nostru este într-o Europă puternică, modernă şi responsabilă”
FLASH NEWS Dominic Fritz merge miercuri la Cotroceni pentru consultări. Planul lui Nicușor Dan vizează USR – Surse
13:44
Dominic Fritz merge miercuri la Cotroceni pentru consultări. Planul lui Nicușor Dan vizează USR – Surse
REACȚIE Controversa lucrărilor de la Spitalul „Marius Nasta”. Primăria Sectorului 4: „Ministerul Sănătății a omis să spună că noi ne ocupăm de proiect”
13:41
Controversa lucrărilor de la Spitalul „Marius Nasta”. Primăria Sectorului 4: „Ministerul Sănătății a omis să spună că noi ne ocupăm de proiect”
FLASH NEWS Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac, așteptată pentru ieri, a eșuat. Azi a reluat consultările informale – SURSE
13:03
Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac, așteptată pentru ieri, a eșuat. Azi a reluat consultările informale – SURSE
REACȚIE Ponta: „De luni nu mai avem deloc Guvern! Îi pasă cuiva?”
12:36
Ponta: „De luni nu mai avem deloc Guvern! Îi pasă cuiva?”
DEZVĂLUIRI „Planul B” al Chișinăului. Republica Moldova ia în calcul unirea cu România dacă aderarea la Uniunea Europeană se va împotmoli
12:22
„Planul B” al Chișinăului. Republica Moldova ia în calcul unirea cu România dacă aderarea la Uniunea Europeană se va împotmoli
Mediafax
Fritz, reacție după numirile de la ICR: O colaboratoare a lui Adrian Năstase și un colaborator al lui Călin Georgescu
Digi24
VIDEO. Un urs a rănit patru oameni: unul dintre atacuri a fost filmat de camerele de supraveghere ale unei fabrici
Cancan.ro
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Adevarul
Presa maghiară anunță un posibil blackout în România. Cât de real este pericolul și ce capcană ascunde iarna viitoare
Mediafax
Cea mai nebună stradă! Oamenii se leagă de stâlpi să nu cadă
Click
Moment emoționant în podcastul Gabrielei Cristea. Ce au spus fetele sale despre ea: „Mami e cam panicoasă așa, nu?”
Digi24
Miliardarii Rusiei se tem că își pot pierde imperiile: Vladimir Putin accelerează confiscările de active
Cancan.ro
GESTUL făcut de soția polițistului Ciprian Verdeș, după ce fiul lor l-a înjunghiat mortal. Ți se rupe sufletul! 😢 💔
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Descopera.ro
Schimbările climatice ar putea accelera rezistența la antibiotice
ADMINISTRAȚIE Guvernul introduce un mecanism de evaluare pentru personalul PNRR. Majorarea salarială de 40% va depinde de performanță
15:25
Guvernul introduce un mecanism de evaluare pentru personalul PNRR. Majorarea salarială de 40% va depinde de performanță
FLASH NEWS Trump spune că a studiat relația dintre JD Vance și Marco Rubio. La ce concluzii a ajuns președintele american
14:50
Trump spune că a studiat relația dintre JD Vance și Marco Rubio. La ce concluzii a ajuns președintele american
TURISM De la castele de nisip la mopuri pe balcon: 7 legi bizare din Spania care îi pot amenda pe turiști
14:46
De la castele de nisip la mopuri pe balcon: 7 legi bizare din Spania care îi pot amenda pe turiști
ALERTĂ Bilanț sumbru. România înregistrează cea mai mare rată a mortalității evitabile din UE
14:41
Bilanț sumbru. România înregistrează cea mai mare rată a mortalității evitabile din UE
CONTROVERSĂ Reuters: Candace Owens, Steven Seagal și frații Tate, printre invitații de la „Davosul Rusiei”. Forumul economic adună figuri controversate din SUA
14:34
Reuters: Candace Owens, Steven Seagal și frații Tate, printre invitații de la „Davosul Rusiei”. Forumul economic adună figuri controversate din SUA
REACȚIE Sfântul Sinod al Bisericii Române a aprobat retragerea Mitropolitul Basarabiei, IPS Petru, după scandalul sexual în care a fost implicat
14:27
Sfântul Sinod al Bisericii Române a aprobat retragerea Mitropolitul Basarabiei, IPS Petru, după scandalul sexual în care a fost implicat

Cele mai noi

Trimite acest link pe