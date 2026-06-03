Ponta, despre politica externă a României: ”Umor de proastă calitate de la cuplul Țoiu & Miruță, Stan & Bran ai politicii românești”

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta critică dur situația politică externă în care România se află și susține că țara a primit un umor ”de proastă calitate” de la ”cuplul” Țoiu-Miruță, într-o situație în care cei doi ar fi trebuit să îndrepte problemele țării.

Victor Ponta, nemulțumit de politica externă a României

Fostul ministru i-a ironizat pe Oana Țoiu, ministra de Externe, și Radu Miruță, ministrul Apărării, despre care a spus că sunt Stan și Bran ai politicii românești. Victor Ponta a făcut mai apoi o trecere în revistă a erorilor făcute de cei doi, după ce o dronă s-a prăbușit pe un bloc în Galați.

”Politica externă a României a ajuns ca un banc de la Radio Erevan! Si nimeni nu face nimic sa indrepte situatia! In loc sa facem ceva concret si serios in cazul dronei rusesti de la Galati , am primit inca un numar de umor de proasta calitate de la cuplul Toiu & Miruta ( acesti Stan & Bran ai politicii romanesti):

1. Nu a convocat România Consiliul de Securitate al ONU pentru a discuta despre drona de la Galați; în schimb, Franța a convocat Consiliul pentru a discuta atacul Israelului în Liban.

2. Nicio țară nu a semnat declarația doamnei Țoiu, deși aceasta susține că ar fi fost semnată de 56 de state.

3. Declarația a fost scrisă de doamna Țoiu înainte de reuniunea Consiliului, nu după aceasta.

4. Declarația a apărut doar pe site-ul MAE, dar nu există la ONU.

Ne mai mirăm că de aceste „succesuri” de politică externă se bucură doar „focile” #rezist și că toți diplomații lumii ne ignoră cu eleganță sau chiar cu zâmbete ironice?”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.