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Ponta speră la pace după anuțul lui Trump: „Să sperăm că vom avea pace. Și că se va încheia un război care nu trebuia să înceapă”

Ponta speră la pace după anuțul lui Trump: „Să sperăm că vom avea pace. Și că se va încheia un război care nu trebuia să înceapă”
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Victor Ponta a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că speră la pace după ce președintele Donald Trump a confirmat că Washingtonul și Teheranul au ajuns la o înțelegere care ar putea pune capăt uneia dintre cele mai tensionate perioade din Orientul Mijlociu din ultimii ani.

„Să sperăm că vom avea pace. Și că se va încheia un război care nu trebuia să înceapă”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook. 

Fostul prim-ministru al României a subliniat că cei nemulțumiți de încheierea războiului sunt oamenii răi, cei care trăiesc prin război și care „își pun interesele meschine înaintea vieților oamenilor simpli”. În continuarea mesajului, Ponta a spus că poate, de această dată, cu ajutorul divinității și al oamenilor de bună-credință va fi pace.

„Bineînțeles, sunt nemulțumiți oamenii răi, adevărații instigatori ai conflictului, cei care trăiesc doar prin război și care își pun interesele meschine înaintea vieților oamenilor simpli. Dar poate că, de această dată, cu ajutorul lui Dumnezeu și al oamenilor de bună-credință, va fi pace”.

„Poate că, după Iran, vom avea pace și în Ucraina”

De asemenea, Victor Ponta a mai spus că speră și la pace în Ucraina și a subliniat că oamenii obișnuiți nu au de câștigat de pe urma conflictelor. Fostul premier a explicat că orice pas spre dialog, înțelegere și încetarea violenței este un motiv de speranță.

„Și poate că, după Iran, vom avea pace și în Ucraina. Până la urmă, oamenii obișnuiți nu câștigă nimic din războaie. Ei plătesc întotdeauna prețul cel mai mare. De aceea, orice pas spre dialog, înțelegere și încetarea violenței este un motiv de speranță. Să ne rugăm ca rațiunea să învingă și ca pacea să devină mai puternică decât ura și conflictul”.

SUA și Iran anunță acordul care pune capăt războiului din Orient

Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord care prevede oficial încetarea operațiunilor militare, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei navale americane. Documentul urmează să fie semnat în această săptămână, în Elveția.

Președintele Donald Trump a făcut mare anunț pe Truth Social, la scurt timp după ce premierul pakistanez Shehbaz Sharif a anunțat că Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui „acord de pace” menit să oprească imediat toate operațiunile militare din regiune, inclusiv cele din Liban.

„Acordul cu Republica Islamică Iran este acum finalizat. Autorizez pe deplin redeschiderea Strâmtorii Ormuz fără taxe de trecere și, în paralel, ridicarea imediată a blocadei navale americane. Nave din întreaga lume, porniți motoarele. Să curgă petrolul în valuri!”, a transmis Donald Trump.

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