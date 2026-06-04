Primele declarații ale lui Eugen Tomac, după ce a fost desemnat premier de Nicușor Dan: „Voi prezenta un guvern tehnic, nu politic”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat joi nominalizarea lui Eugen Tomac, europarlamentar şi consilier onorific al şefului statului, pentru funcţia de premier. Tomac a fost alături de șeful statului în momentul anunţului. El a precizat că va prezenta Parlamentului o echipă de specialişti, un guvern tehnic, nu unul politic.

„Este o onoare să fiu desemnat de viitoarea coaliție de guvernare pentru a forma un guvern. Primesc această responsabilitate cu recunoștință.

Înțeleg pe deplin contextul dificil prin care trecem. Cunosc așteptările românilor și responsabilitatea care ne revine.

Viziunea mea este clară: România se află într-un moment care cere responsabilitate, seriozitate și acțiune. Sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună”, a spus Eugen Tomac.

Tomac: „România este într-un moment în care cere responsabilitate”

„În acest spirit îmi asum cu bună credinţă această misiune de a propune ţării o echipă guvernamentală, profesionistă, care să muncească pentru cetăţenii. Îmi doresc, aşadar, să găsesc deschidere şi un dialog sincer din partea tuturor forţelor politice, democratice şi pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agenda binele comun al cetăţenilor României. Înţeleg mizele politice, sunt legitime şi fireşti într-un stat democratic, dar ştiu că România are nevoie acum de proiecte naţionale duse până la capăt şi obiective clare. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialişti, un guvern tehnic, nu unul politic”, a arătat el.

Eugen Tomac a asigurat că va menţine direcţia trasată de preşedintele Nicușor Dan, de apartenenţă la familie europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, a relaţiei noastre transatlantice în ansamblu, relevanţa noastră în NATO fiind o prioritate.

„Foarte importantă este competitivitatea economică, pentru că doar o economie puternică poate susţine bunăstarea pe care o merită cetăţenii României. Fondurile PNRR, aderarea la OCDE sunt obiective care au deja o rezonanţă publică. Dar acestea pot fi atinse doar dacă suntem serioşi şi credibili ca stat. Garantarea securităţii ţării şi a cetăţenilor rămâne o obligaţie fundamentală a statului român”, a mai spus acesta.

El a precizat că nici o prosperitate nu este posibilă în absenţa ei.

„Avem un război la graniţă şi-i vedem impactul. Vă asigur, domnule preşedinte, că echipa pe care o voi forma şi pentru care voi cere votul Parlamentului va acţiona cu maximă responsabilitate faţă de bugetul public şi va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relaţia cu partenerii noştri internaţionali. Şi, evident, cetăţeanul va fi aşezat în centrul fiecărui efort”, a adăugat Tomac.

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