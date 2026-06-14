Prima pagină » Știri politice » Reacție fulger din PSD, după desemnarea noului premier: „Noi îl susținem pe Adrian Veștea pentru a nu repeta lucrurile greșite făcute de Bolojan”

Reacție fulger din PSD, după desemnarea noului premier: „Noi îl susținem pe Adrian Veștea pentru a nu repeta lucrurile greșite făcute de Bolojan”

Reacție fulger din PSD, după desemnarea noului premier: „Noi îl susținem pe Adrian Veștea pentru a nu repeta lucrurile greșite făcute de Bolojan”
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

După desemnarea lui Adrian Veștea drept premier al României, în această dimineață, reacțiile nu au întârziat să apară. După ce desemnarea acestuia a fost privită cu ochi critici de politicieni din interiorul USR, Adrian Veștea găsește susținere în interiorul PSD. Vezi mai jos.

În cursul dimineții de duminică, 14 iunie 2026, Nicușor Dan a anunțat că Adrian Veștea este noul premier desemnat. Vezi AICI mai multe detalii legate de activitatea politică a acestuia. Desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier a generat și reacții de susținerea. Acestea au venit din interiorul PSD. Senatorul Daniel Zamfir declarase, azi, la Antena 3 CNN, că îl susțin pe noul premier „pentru nu repeta lucrurile greșite făcute de Bolojan”.

Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan

Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan

„Noi îl susținem pe Adrian Veștea pentru a nu repeta lucrurile greșite făcute de Bolojan. Dincolo de faptul că îl cunosc personal pe Adrian Veștea și știu că este un om foarte capabil, ideea de a avea o colaborare cu el este una pe care v-am exprimat-o deja. Cred că PSD îl va susține, nu are niciun motiv să nu o facă”, a spus senatorul Daniel Zamfir la Antena 3 CNN.

Petrișor Peiu: „Este o numire la fel de ridicolă ca și prima”

Reacțiile nu rămân doar în „curtea” liberalilor și social-democraților. O reacție a fost oferită și de Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Acesta a susținut că numirea lui Adrian Veștea în funcția de premier este „ridicolă”.

„Domnul Nicușor Dan a realizat probabil, într-un târziu, că nu are nicio șansă guvernul impus de dânsul, Tomac, să treacă de votul Parlamentului și atunci, în disperare de cauză, apelează la cea de-a doua armă pe care o avea în panoplie: numirea unui liberal, în intenția de a rupe o parte din voturile, din grupurile parlamentare liberale. Părerea mea este că este o numire la fel de ridicolă ca și prima, pentru că nu… nerezultând dintr-o majoritate parlamentară constituită între partide, nu va avea cum să ia voturile necesare.

Doar dacă nu cumva sunt unii prin Parlament care votează de frică orice prostie care vine de la Președinție. Dar altfel, este în afara logicii ca partidele care au anunțat o dată un lucru să revină asupra lor.

Eu nu cred că cei din PNL, care au votat în unanimitate, din câte-mi aduc aminte, să nu susțină un guvern cu PSD-ul se vor răzgândi peste noapte doar pentru că premierul este un liberal. O tactică de tip Gheorghe Tătărescu, folosită de mult de Carol al II-lea, nu e nicio noutate”, a declarat Petrișor Peiu la Digi24.

Sociologul Remus Ștefureac: „Se joacă un șah politic”

Pe pagina de Facebook, sociologul Remus Ștefureac a precizat că „trăim un punct de inflexiune în politica românească”

„Trăim un punct de inflexiune în politica românească, un moment care va avea implicații profunde atât asupra prezentului apropiat, cat și asupra următorilor ani. Se joacă un șah politic total în care instrumentele combinației sunt atât calculele matematice avansate, cât si hazardul zarurilor, totul într-un climat tipic de incertitudine politică bizantină”, a transmis Remus Ștefureac pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto, Administrația Prezidențială

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Marșul Normalității, cu Diana Șoșoacă printre participanți, s-a încheiat cu amenzi și sesizări penale
Digi24
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
Cancan.ro
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Adevarul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia acum se recoltează”
Mediafax
Pe ce voturi mizează Adrian Veștea să își treacă Guvernul: care tabără câștigă
Click
Un nou trend în materie de vacanțe, tot mai popular printre români. Cât costă excursiile de o zi prin Europa: „Aş recomanda oricui”
Digi24
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
Cancan.ro
Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult mai repede ca în alți ani
Ce se întâmplă doctore
Primele rezultate ale autopsiei în cazul băiețelului de 2 ani găsit mort într-un apartament din Galați. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Descopera.ro
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Cristalele de spațiu-timp ar putea genera găuri negre rare
FLASH NEWS Ucraina și Moldova intră de luni în prima fază a negocierilor de aderare la UE
18:22
Ucraina și Moldova intră de luni în prima fază a negocierilor de aderare la UE
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
17:58
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
NEWS ALERT Iranul anunță că atacurile Israelului în Beirut ar putea da peste cap acordul de pace cu SUA. Teheranul amenință cu riposta
17:27
Iranul anunță că atacurile Israelului în Beirut ar putea da peste cap acordul de pace cu SUA. Teheranul amenință cu riposta
REFERENDUM Elveția a spus „Nu” inițiativei de plafonare a numărului de locuitori al țării. Care este rezultatul referendumului care voia să interzică imigrația
17:17
Elveția a spus „Nu” inițiativei de plafonare a numărului de locuitori al țării. Care este rezultatul referendumului care voia să interzică imigrația
ULTIMA ORĂ Gigi Becali s-a dezlănțuit în fața bisericii și îi numește sataniști pe Ilie Bolojan și pe USR: „Veștea ăla să rămână în jurul liberalilor”
16:50
Gigi Becali s-a dezlănțuit în fața bisericii și îi numește sataniști pe Ilie Bolojan și pe USR: „Veștea ăla să rămână în jurul liberalilor”
FLASH NEWS Este oficial. Nicușor Dan a semnat decretul prin care îl numește pe Adrian Veștea noul candidat la funcția de prim-ministru. Tomac a ieșit din joc
16:49
Este oficial. Nicușor Dan a semnat decretul prin care îl numește pe Adrian Veștea noul candidat la funcția de prim-ministru. Tomac a ieșit din joc

Cele mai noi

Trimite acest link pe