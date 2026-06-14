După desemnarea lui Adrian Veștea drept premier al României, în această dimineață, reacțiile nu au întârziat să apară. După ce desemnarea acestuia a fost privită cu ochi critici de politicieni din interiorul USR, Adrian Veștea găsește susținere în interiorul PSD. Vezi mai jos.

În cursul dimineții de duminică, 14 iunie 2026, Nicușor Dan a anunțat că Adrian Veștea este noul premier desemnat. Vezi AICI mai multe detalii legate de activitatea politică a acestuia. Desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier a generat și reacții de susținerea. Acestea au venit din interiorul PSD. Senatorul Daniel Zamfir declarase, azi, la Antena 3 CNN, că îl susțin pe noul premier „pentru nu repeta lucrurile greșite făcute de Bolojan”.

„Noi îl susținem pe Adrian Veștea pentru a nu repeta lucrurile greșite făcute de Bolojan. Dincolo de faptul că îl cunosc personal pe Adrian Veștea și știu că este un om foarte capabil, ideea de a avea o colaborare cu el este una pe care v-am exprimat-o deja. Cred că PSD îl va susține, nu are niciun motiv să nu o facă”, a spus senatorul Daniel Zamfir la Antena 3 CNN.

Petrișor Peiu: „Este o numire la fel de ridicolă ca și prima”

Reacțiile nu rămân doar în „curtea” liberalilor și social-democraților. O reacție a fost oferită și de Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Acesta a susținut că numirea lui Adrian Veștea în funcția de premier este „ridicolă”.

„Domnul Nicușor Dan a realizat probabil, într-un târziu, că nu are nicio șansă guvernul impus de dânsul, Tomac, să treacă de votul Parlamentului și atunci, în disperare de cauză, apelează la cea de-a doua armă pe care o avea în panoplie: numirea unui liberal, în intenția de a rupe o parte din voturile, din grupurile parlamentare liberale. Părerea mea este că este o numire la fel de ridicolă ca și prima, pentru că nu… nerezultând dintr-o majoritate parlamentară constituită între partide, nu va avea cum să ia voturile necesare. Doar dacă nu cumva sunt unii prin Parlament care votează de frică orice prostie care vine de la Președinție. Dar altfel, este în afara logicii ca partidele care au anunțat o dată un lucru să revină asupra lor. Eu nu cred că cei din PNL, care au votat în unanimitate, din câte-mi aduc aminte, să nu susțină un guvern cu PSD-ul se vor răzgândi peste noapte doar pentru că premierul este un liberal. O tactică de tip Gheorghe Tătărescu, folosită de mult de Carol al II-lea, nu e nicio noutate”, a declarat Petrișor Peiu la Digi24.

Sociologul Remus Ștefureac: „Se joacă un șah politic”

Pe pagina de Facebook, sociologul Remus Ștefureac a precizat că „trăim un punct de inflexiune în politica românească”

„Trăim un punct de inflexiune în politica românească, un moment care va avea implicații profunde atât asupra prezentului apropiat, cat și asupra următorilor ani. Se joacă un șah politic total în care instrumentele combinației sunt atât calculele matematice avansate, cât si hazardul zarurilor, totul într-un climat tipic de incertitudine politică bizantină”, a transmis Remus Ștefureac pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto, Administrația Prezidențială