PSD vrea funcția de premier. Sorin Grindeanu: România are nevoie de un guvern rapid

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, după consultările de la Cotroceni, că își asumă guvernarea, chiar și funcția de premier. Liderul social-democrat a respins un guvern care să includă AUR.

„România are nevoie de un guvern rapid. Este vorba de angajamente internationale, de economie. De asemenea, am înțeles că trebuie să venim rapid cu o soluție. PSD l-a anunțat astăzi pe președinte că este gata să își asume guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Așteptăm finalul acestor consultări, iar PSD este gata să formeze un guvern pe care, urmare a acestor discuții pe care președintele le va avea, ne-am dori să intre cât mai rapid în funcție”, a precizat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a mai spus că partidul său își dorește să fie parte a unei soluții de care are nevoie România acum.

,,Pentru că orice zi pierdută, nu pentru PSD, ci pentru România, aduce minus pentru viața românilor. Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora sau altora în funcție sper că s-au epuizat. Așteptăm finalul acestor consultări, iar PSD rămâne partidul care, pe lângă partidul cel mai mare din Parlament, cel care își dorește să fie partea unei soluții”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu: Cu AUR, nu

Întrebat despre relația cu AUR și negocierile din ultima vreme cu partidul, liderul PSD a răspuns că nu va forma o eventuală guvernare cu partidul lui George Simion.

,,…cu AUR, nu!”, a clarificat Sorin Grindeanu.

,,Am avut de fiecare dată deschidere în a găsi soluții. PSD împreună cu alți colegi din Parlament au fost cei care au spus stop și am votat acea moțiune de cenzură. PSD își dorește să facă parte din soluția care ne va duce la un nou guvern, rapid. Nu e cazul (de propunere de premier n.r.) nu s-a vorbit, noi i-am spus președintelui că, da, dacă asta este soluția care se dagajă, atunci PSD își asumă guvernarea inclusiv funcția de premier”, a mai spus Grindeanu.

Delegația PSD a care a mers la Cotroceni a fost formată din Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, Natalia Intotero și Doina Federovici iar la consultări, din partea Președinției, au fost consilierii prezidențiali Ana Maria Geană, Radu Burnete, Diana Iancu și Eugen Tomac, fost premier desemnat .