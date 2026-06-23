Nicușor Dan, mesaj în pline negocieri cu partidele: Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate

Marți, 23 iunie, începând cu ora 13:00, au loc consultările cu partidele la Palatul Cotroceni privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru. Înainte să înceapă aceste negocieri, Nicușor Dan a transmis un mesaj. Delegația PSD este prima care se întâlnește cu Nicușor Dan, iar GÂNDUL vă ține la curent cu informațiile.

„În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabila. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”, a scris Nicușor Dan pe social media, în urmă cu scurt timp.

Nicușor Dan le cere partidelor să revină la dialog și să formeze o majoritate parlamentară. Președintele afirmă că România are nevoie urgent de un guvern și subliniază că direcția pro-occidentală trebuie menținută.

Negocierile de la Palatul Cotroceni au loc în temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României. Vă reamintim că luni seara, 22 iunie 2026, „Cabinetul Veștea” nu a acumulat cele 233 de voturi necesare pentru a trece în Parlament.

Cum arată programul consultărilor de la Palatul Cotroceni

Ora 13:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 13:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 14:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 14:30 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 15:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 16:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 17:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 18:00 – Parlamentarii neafiliați.

Vezi AICI cine face parte din delegația USR care va fi prezentă la consultările de la Cotroceni. Reprezentanții facțiunii politice vor intra la consultări începând cu ora 14:30.

Vezi AICI cine face parte din delegația PNL. Liberalii vor intra la consultări începând cu ora 14:00.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook