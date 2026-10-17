Deputata PNL Raluca Turcan critică în termeni duri Guvernul condus de Luca Niculescu, pe care îl descrie drept „o rușine pentru România”, dar anunță, în același mesaj, că liberalii îi vor acorda votul de învestitură. Deși îi acuză pe social-democrați că au provocat criza politică și îi reproșează unor miniștri pierderea unor fonduri europene, Turcan justifică susținerea Executivului prin nevoia de a debloca statul.

Mesajul publicat pe Facebook scoate în evidență o contradicție politică, și anume faptul că PNL consideră Guvernul suficient de problematic pentru a-l condamna public, dar nu atât de problematic încât să-i refuze votul de învestitură.

„Acest guvern al rușinii naționale trebuie devoalat. Văzut. Minciuna perpetuă de până acum, că ei puteau să treacă România mai bine prin criza pe care tot ei au generat-o, trebuie înțeleasă de cât mai mulți dintre cei care au ochi să vadă.

La momentul în care ne aflăm se putea ajunge acum cinci luni: cei care au distrus guvernarea solidă și responsabilă a premierului Bolojan să-și asume responsabilitatea de a construi. Ai dărâmat? Asumă-ți responsabilitatea să construiești”, scrie Turcan în postarea sa.

Un guvern „al rușinii”, dar cu voturile liberalilor

Raluca Turcan îi critică pe Alexandru Rogobete și Florin Manole, pe care îi acuză că au pierdut fonduri europene importante pentru România. În cazul ministrului propus la Sănătate, ea vorbește despre peste un miliard de euro destinați construcției de spitale și afirmă că 19 spitale sau corpuri noi de spitale au fost sacrificate. Despre Florin Manole, susține că România a pierdut 770 de milioane de euro asociate legii salarizării.

Deputata nu se limitează la criticile privind activitatea celor doi. Ea descrie întregul Cabinet drept „guvernul rușinii naționale” și afirmă că Executivul trebuie „devoalat”, astfel încât publicul să înțeleagă cine poartă responsabilitatea pentru criza actuală.

Cu toate acestea, finalul mesajului schimbă registrul. După acuzații grave la adresa PSD și a miniștrilor propuși, Turcan anunță că PNL va vota Guvernul Niculescu.

„Vor primi voturile necesare ca să-și poată arăta adevărata valoare!”, afirmă deputata, înainte de a preciza: „PNL l-a asigurat pe premierul desemnat că va primi votul pentru ca România să fie deblocată!”

Aici apare întrebarea politică pe care mesajul nu o lămurește: dacă acest Guvern reprezintă o rușine pentru România, așa cum susține Turcan, de ce consideră PNL că merită să contribuie la instalarea sa? Argumentul deblocării instituționale explică motivul invocat pentru vot, dar nu înlătură contradicția dintre condamnarea publică a Cabinetului și sprijinul parlamentar acordat acestuia.

Turcan acuză PSD că a provocat criza, dar PNL contribuie la ieșirea din blocaj

Deputata liberală susține că situația actuală putea fi evitată cu cinci luni în urmă, dacă partidele care au contribuit la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan și-ar fi asumat mai devreme formarea unui nou Executiv.

Ea acuză PSD că a fugit de responsabilitatea guvernării și că a prelungit negocierile până într-un moment critic. Totodată, susține că interimatul unui guvern cu atribuții limitate a afectat finanțarea serviciilor publice, de la sănătate și educație până la plata lucrărilor de investiții.

În acest context, Turcan avertizează că lipsa finanțării pentru medicamente, consumabile și combustibil pentru ambulanțe, dificultățile de plată din educație și întârzierile la decontarea lucrărilor publice pun presiune asupra populației și economiei. Aceste afirmații reprezintă acuzațiile formulate de deputată și necesită verificare prin date bugetare și documente oficiale.

Totuși, dacă PSD este responsabil pentru criză, iar Guvernul propus de social-democrați este atât de slab, votul liberalilor ridică o problemă de asumare politică. PNL nu intră în Executiv, dar contribuie la învestirea lui. Astfel, liberalii încearcă să se delimiteze de guvernare, deși votul lor va ajuta la instalarea noului Cabinet.

Opoziție față de Guvern, dar vot pentru învestire

PNL a anunțat că va susține învestirea Guvernului Niculescu, chiar dacă partidul va rămâne în opoziție în cazul în care Executivul va include miniștri PSD. Conducerea liberală justifică decizia prin necesitatea depășirii crizei politice și a reluării activității guvernamentale.

Raluca Turcan susține aceeași linie: liberalii vor vota Guvernul, dar îl vor monitoriza și îi vor critica deciziile. Într-o postare anterioară, ea a promis că PNL va urmări cheltuirea banilor publici, respectarea țintei de deficit și continuarea reformelor.

Această poziție permite partidului să susțină învestirea fără să își asume participarea directă la guvernare. Din punct de vedere politic, însă, delimitarea nu șterge contribuția liberalilor la instalarea Executivului.

În mesajul său, Turcan nu explică de ce un Guvern pe care îl consideră o „rușine” ar fi totuși acceptabil pentru învestire. Ea invocă blocajul instituțional și nevoia de responsabilitate, dar nu precizează ce garanții a primit PNL că noul Cabinet va evita tocmai problemele pe care i le reproșează.