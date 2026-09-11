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Raluca Turcan cere interzicerea telefoanelor în școli, după rezultatele PISA foarte slabe din România

Elena Popescu
Raluca Turcan cere interzicerea telefoanelor în școli, după rezultatele PISA foarte slabe din România
Raluca Turcan
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Raluca Turcan cere Parlamentului să grăbească adoptarea proiectului de lege prin care utilizarea telefoanelor mobile ar urma să fie interzisă în școli. Deputata invocă rezultatele PISA 2025 și exemplul Danemarcei, despre care spune că intenționează să scoată telefoanele din școli și licee, inclusiv în timpul pauzelor.

Raluca Turcan solicită Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților să introducă pe ordinea de zi proiectul pe care l-a depus în urmă cu câteva luni și care vizează restricționarea telefoanelor mobile în școli. Parlamentara susține că inițiativa a primit aviz pozitiv din partea Ministerului Educației și consideră că rezultatele PISA reprezintă un argument suplimentar pentru adoptarea rapidă a măsurii.

”Danemarca, după rezultatele PISA, vrea să decidă: telefoanele afară din școli! Noi, care avem rezultate mult mai slabe, ce mai așteptăm? Încă de acum câteva luni am depus un proiect de lege în acest sens. Cu aviz pozitiv de la Ministerul Educației! Cer Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților să-l pună pe ordinea de zi și să-l adoptăm rapid!

În doar 24 de ore de la publicarea rezultatelor PISA 2025, Danemarca vrea să interzică telefoanele mobile în școli și licee, inclusiv în pauze. Și vorbim despre o țară care, chiar și după scăderile înregistrate, este mult peste România: 478 de puncte la științe față de 425 în România, 471 la matematică față de 419 și 460 la citire față de 413.

În urmă cu câteva luni am propus printr-un proiect de lege ca telefoanele mobile să fie interzise la școală. Nu este o pedeapsă pentru copii și nici un război cu tehnologia. Este o măsură extrem de utilă pentru a le reda copiilor noștri capacitatea de a se concentra”, a scris Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook.

Raluca Turcan: ”Avem nevoie de predare mai bună, profesori sprijiniți să performeze, programe mai aerisite, evaluare obiectivă”

Raluca Turcan amintește de efectul distragerii atenției de către dispozitivele digitale. Deputata atrage atenția și asupra procentului elevilor care ating nivelul minim de competență. Conform datelor citate de aceasta, doar 48% dintre elevii români ating nivelul minim la matematică, iar la citire procentul este de 52%.

”Datele PISA arată că distragerea atenției, provocată de dispozitivele digitale, este asociată în România cu un minus de 18 puncte, față de 11 puncte media OECD!!! Sigur că telefoanele sunt doar o parte a problemei. Avem nevoie de predare mai bună, profesori sprijiniți să performeze, programe mai aerisite, evaluare obiectivă, politici pentru copiii vulnerabili și intervenție mult mai puternică acolo unde sărăcia definește astăzi rezultatul școlar al unui copil.

Încă o dată: rezultatele copiilor noștri sunt îngrijorătoare! Doar 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență la matematică. Asta înseamnă că mai mult de jumătate nu ating nici măcar nivelul de bază. La citire, doar 52% ating nivelul minim. Iar când ne uităm la performanță, situația este și mai dură: numai aproximativ 4% dintre elevii români ajung la nivelurile superioare la matematică, 2% la științe și doar 1% la citire. Trebuie să ne punem picioarele în apă rece și să luăm măsuri curajoase, nu să ne revoltăm câteva zile pe rețelele sociale și apoi să uităm de subiect”, a încheiat Turcan.

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