Raluca Turcan susține că procurorii îl denigrează pe Bolojan, prin audierea de la DNA Iași

Raluca Turcan reacționează după ce Ilie Bolojan a fost chemat, în calitate de martor, la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos.

Deputata PNL vorbește despre un ”show televizat complet necredibil” și pune sub semnul întrebării momentul în care informațiile despre audierea liderului liberal au ajuns în spațiul public. Mai mult, Turcan susține că acțiunea procurorilor ar avea drept scop ”denigrarea publică” a lui Bolojan.

Într-un mesaj publicat vineri, pe pagina sa de Facebook, Raluca Turcan critică modul în care informațiile despre chemarea lui Bolojan la DNA au circulat în spațiul public înaintea audierii.

”Justiția trebuie să se facă în sala de judecată, nu ”pe surse” și la televizor. Când audierea la DNA a premierului, în calitate de MARTOR, este rostogolită public săptămâni în șir înaintea audierii, într-o perioadă de maximă tensiune politică, este logic să ne întrebăm: cui folosește acest spectacol? E un show televizat complet necredibil, care îl va consolida politic pe Ilie Bolojan!

Mai ales că președintele Nicușor Dan a vorbit deja despre necesitatea separării cercetării penale de spectacolul public și despre informațiile din dosare ajunse „pe surse” la televizor. Ce sa vezi, acest principiu enunțat de presedinte nu mai este valabil când vine vorba tocmai de Ilie Bolojan!”, afirmă deputata PNL.

Raluca Turcan: ”Să nu neglijăm nici contextul politic”

Raluca Turcan plasează episodul și în contextul tensiunilor politice din ultimele luni. Deputata amintește că România traversează de mai multe luni o perioadă complicată în ceea ce privește formarea unui guvern și invocă o serie de episoade judiciare care au afectat decizii politice.

”Să nu neglijăm nici contextul politic. De cinci luni, România încearcă să formeze un guvern. În acest timp, decizii ale Congresului PNL au ajuns suspendate în instanță, iar hotărâri ale Guvernului interimar Bolojan au fost blocate în urma unor plângeri ale PSD. Apoi, CCR a declarat constituțional un amendament care a avut drept consecință pierderea mandatului de primar al lui Dominic Fritz, președintele USR, partenerul politic al PNL.

Justiția trebuie să fie independentă și procurorii trebuie să poată ancheta pe oricine. Dar independența justiției înseamnă și independență față de jocurile politice”, a mai spus Turcan.

Turcan, acuzație gravă la adresa procurorilor

Deputata liberală subliniază că procurorii trebuie să poată ancheta orice persoană, indiferent de funcția acesteia, dar susține că independența Justiției presupune și separarea acesteia de jocurile politice.

”Este evident ca astăzi acțiunea procurilor are ca scop denigrarea publica a unui lider politic care a ales sa ramana vertical in fata amenințărilor de tot felul.

PNL nu va ceda presiunilor si amenințărilor, este un nou moment care șubrezește si mai mult încrederea in independenta justiției. O tristă revenire la practici de dinaintea aderării României la Uniunea Europeană!”, a încheiat Raluca Turcan.

Ilie Bolojan s-a prezentat vineri, 2 octombrie, la sediul DNA Iași. Citarea are legătură cu întâlnirea pe care acesta a avut-o, în septembrie 2025, la Palatul Victoria, cu omul de afaceri Fănel Bogos.