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Rareș Bogdan acuză PNL de ipocrizie: „Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal”

Rareș Bogdan acuză PNL de ipocrizie: „Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal”
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Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan acuză actuala conducere liberală de dublu standard și ipocrizie politică, după ce partidul a anunțat că ar putea susține un guvern minoritar PSD.

El susține că tabăra Bolojan a sancționat și a cerut excluderea celor care au susținut Guvernul Veștea, deși acesta avea în componență un premier, un vicepremier și cinci miniștri liberali, dar este acum dispusă să voteze un executiv format exclusiv din social-democrați. Rareș Bogdan afirmă că PNL abandonează principiile invocate în timpul crizei guvernamentale și acuză conducerea partidului că oferă sprijin PSD „din umbră”, în numele unei pretinse responsabilități naționale.

„Ipocrizie fără margini. Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal.
Sancționați pentru pact de guvernare cu social-democratii deoarece țara avea și are nevoie urgent de un Guvern, iar noi susțineam un premier PNL, un vicepremier PNL și 5 miniștri liberali, care se angajau să continue lupta cu deficitul și să facă reforme, iar acum ce să vezi? Bolojan și camarila slugilor anunță că PNL va vota un guvern PSD, exclusiv PSD, cu premier PSD… !!!!! Tare, nu?”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

„Este un teatru ieftin”

Europarlamentarul argumentează că sancțiunile care i-au vizat pe liderii PNL care au susținut un Guvern condus de un liberal nu se aplică acum pentru Ilie Bolojan și pentru liberalii dispuși să voteze un Guvern condus de liderul PSD.

„Pe Bolojan și pe cei ce vor vota acest Guvern cine îi sancționează? Acum nu mai sunt “salvarea țării”, pericolul de “junk” și „stabilitatea bugetară” gargară, vorbe în vânt? Este un teatru ieftin în care marile principii doctrinare devin brusc flexibile (un fleac, i-am ciuruit) când se apropie votul. Culmea ipocriziei politice! Sub pretextul unei mari responsabilități naționale se dă oxigen unui guvern minoritar exclusiv PSD, condus chiar de PSD-istul șef, cu sprijinul lui Bolojan si al neoprogresistilor săi din PNL. Nu se urcă oficial în aceeași barcă, ca să nu-și enerveze electoratul chiar de tot, dar le ține vâslele din umbră”, adaugă Rareș Bogdan.

„Partidul e în picaj, dar mândrul cârmaci e orbit de vanitate”

Rareș Bogdan îl acuză pe Bolojan de „fugă disperată de responsabilitate” și de „strategie cinică de supraviețuire”, în condițiile în care este dispus să susțină un guvern condus de liderul PSD, Sorin Grindeanu.

„Acest număr de magie e doar fugă disperată de responsabilitate și strategie cinică de supraviețuire. Partidul e în picaj, dar mândrul cârmaci e orbit de vanitate, în viteza trotinetei. Dar economia se duce de râpă din cauza găurilor din buget, a taxelor aberante și a măsurilor anti-economice promovate în ultimul an. Așa se ajunge la situația aberantă în care exact cei care se pretindeau reformatori și intransigenți livrează acum liniște legislativă exact celor pe care îi numeau adversari de neîmpăcat. Asta da coloană vertebrală!”, adaugă europarlamentarul.

Scandalul excluderilor din PNL

Declanșat după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, conflictul din PNL a degenerat într-unul dintre cele mai acute războaie interne din istoria recentă a partidului. Congresul extraordinar convocat de Ilie Bolojan a adoptat o hotărâre prin care a cerut demisia mai multor lideri liberali care au susținut proiectul guvernamental al lui Veștea, printre aceștia numărându-se Rareș Bogdan, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma și Adrian Veștea.

Tabăra Bolojan i-a acuzat că au acționat împotriva deciziilor partidului și au încercat să construiască o formulă de guvernare fără mandatul PNL. Pe de altă parte, liberalii vizați au susținut că sunt sancționați pentru că au încercat să asigure stabilitatea guvernamentală și să mențină liberalii la putere într-un moment de criză politică majoră.

Duminică, 22 de lideri din PNL au semnat o scrisoare de protest prin care contestă deciziile luate la Congresul Extraordinar din 21 iunie. „Facțiunea Conservatoare” l-a acuzat pe Ilie Bolojan că distruge democrația internă.

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