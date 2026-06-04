Reacția lui Petrișor Peiu după desemnarea lui Eugen Tomac: „Președintele a inaugurat astăzi o perioadă de pericol pentru democrație”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a reacționat pe rețelele sociale după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Acesta l-a criticat pe Tomac pentru că nu ar fi un tehnocrat, ci „un activist de partid”, dar și pe Nicușor Dan pentru că a inaugurat „o perioadă de pericol pentru democrație”.

Petrișor Peiu susține că justificarea lui Nicușor Dan că „partidele nu s-au înțeles” și desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier se aseamană cu practicile autoritare din perioada regelui Carol al II-lea. Liderul senatorilor AUR susține că într-o democrație funcțională guvernele sunt rezultatul majorităților parlamentare, nu „rodul voinței unei persoane”.

„Regimul lui Nicușor Dan începe să semene cu regimul autoritar al lui Carol al II-lea, iar Eugen Tomac pare un perfect Guță Tătărescu. Președintele a inaugurat astăzi o perioadă de pericol pentru democrație, atunci când a spus că este nevoit să numească un guvern tehnocrat pentru că „partidele nu s-au înțeles”. Această exprimare este plină de imoralitate și prevestitoare de dictatură. Într-o democrație funcțională, guvernele sunt rezultatul majorităților parlamentare, nicidecum rodul voinței unei persoane, fie ea și președintele statului”, a spus Petrișor Peiu.

„Alternativa este organizarea de alegeri anticipate. Eugen Tomac nu este un tehnocrat”

Senatorul mai spune că într-un stat democratic, lipsa unei majorități nu se rezolvă prin impunerea unui guvern tehnocrat, ci prin alegeri anticipate. Petrișor Peiu susține că Eugen Tomac nu poate fi considerat tehnocrat ci mai degrabă un activist de partid.

„Ceea ce nu a înțeles Nicușor Dan este un lucru elementar într-un stat democratic: dacă partidele nu pot forma o majoritate, alternativa este organizarea de alegeri anticipate, nu preluarea puterii de către o persoană. Eugen Tomac nu este un tehnocrat, căci el nu este remarcat în niciun domeniu, el este un activist de partid. Tomac nu este nici independent , căci el este președinte de partid (PMP-1,8% din voturi la ultimele alegeri). Mai mult , Tomac este fix reprezentantul lui Dan, căci îi este consilier. Cariera politică a lui Tomac este în întregime purtată pe sub fustele fostului președinte Băsescu (vechi și abil turnător la securitate sub numele de cod Petrov)”. „Râde când regele râde și plânge când regele e întristat” În finalul postării, Petrișor Peiu a mai spus că un eventual guvern Eugen Tomac s-ar asemăna cu executivul „independent” al lui Guță Tătărescu din perioada carlistă. „Dacă vreți să înțelegeți guvernul „independent” Tomac, veți vedea că va semăna foarte mult cu guvernul „independent” carlist al lui Guță Tătărescu, în care erau atât țărăniștii Mihai Ralea, Petre Andrei, Grigore Gafencu și Mihail Ghelmegeanu, cât și a liberalii Victor Slăvescu, Ion Nistor sau Constantin Angelescu. Mai mult, Tătărescu și-a început cariera ca „liberal” etatist, și-a continuat-o ca locotenent al lui Carol al II-lea și și-a terminat-o drept ministru în guvernul comunist al lui Petru Groza, mai apoi ajungând în temniță. Pentru a înțelege independența unui eventual premier Tomac, iată un citat edificator din Alexandru Vaida Voievod, care spunea despre Tătărescu : „râde cînd regele râde și plânge când regele e întristat”.”

RECOMANDAREA AUTORULUI: