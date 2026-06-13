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Rocadă la vârful PSD Bistrița-Năsăud după descinderile DNA: Bogdan Ivan preia conducerea după demisia lui Radu Moldovan

Rocadă la vârful PSD Bistrița-Năsăud după descinderile DNA: Bogdan Ivan preia conducerea după demisia lui Radu Moldovan
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Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a fost ales președinte al organizației județene PSD Bistrița-Năsăud, după ce a asigurat interimatul conducerii în urma demisiei lui Radu Moldovan. El a „listat” cele mai importante investiții pe care le-a atras în mandatele sale de ministru și a făcut apel la „muncă, unitate, seriozitate şi rezultate pentru oameni”.

Social-democraţii din Bistriţa-Năsăud şi-au desemnat noua echipă de conducere a organizaţiei judeţene după ce fostul lider a demisionat în urma perchezițiilor DNA  din aprilie în cadrul unei anchete derulate care vizează mai multe acuzații.  Bogdan Ivan a făcut declarații despre obiectivele sale după ce a fost ales președinte al organizației.

”Ca preşedinte ales al PSD Bistriţa-Năsăud, primesc această încredere cu onoare, dar mai ales cu responsabilitate. Şi sunt convins că vorbesc în numele tuturor colegilor aleşi atunci când spun că următorii 4 ani trebuie să fie despre muncă, unitate, seriozitate şi rezultate pentru oameni.
Nu pornim de la zero. Pornim de la o temelie solidă, construită cu determinare, cu suflet şi cu rezultate concrete de preşedintele Consiliului Judeţean, Radu Moldovan, omul care a demonstrat că administraţia înseamnă proiecte duse până la capăt, comunităţi dezvoltate şi respect pentru fiecare localitate din judeţ”, a declarat Bogdan Ivan.

Ivan a listat investițiile atrase în mandatele de ministru

El a precizat că organizaţia PSD Bistriţa-Năsăud are primari puternici şi o echipă care ştie că politica adevărată nu se face pentru funcţii, ci pentru oameni. Bogdan Ivan a dat câteva exemple de atragere a unor investiţii majore la ministerele pe care le-a condus.

”În 10 luni de mandat la Ministerul Energiei, am adus peste 3,5 miliarde de euro pentru investiţii strategice în energie nucleară, infrastructură de gaze naturale, producţie şi transport de energie. Investiţii care înseamnă securitate energetică, locuri de muncă şi o economie românească mai puternică”, a transmis fostul ministru al Energiei.

El a amintit că la Ministerul Economiei a pus la punct proiectul Black Sea AI Gigafactory, fabrica viitorului, în valoare de peste 5 miliarde de euro, despre care a explicat că este un proiect strategic care poate pune România pe harta marilor investiţii europene în inteligenţă artificială şi tehnologii de vârf.

De asemenea,  Ivan a spus că la Ministerul Digitalizării a atras 5,4 miliarde de euro fonduri europene ”pentru ca românii să treacă de la statul la cozi şi pe telefon, la Statul Român pe telefon: servicii publice digitale, mai simple, mai rapide şi mai aproape de oameni”.

Bogdan Ivan a mai adăugat aceste rezultate nu sunt ale unui singur om, ci ale unor echipe şi ale oamenilor care cred că România poate mai mult. Liderul PSD l-a înlocuit pe Radu Moldovan, preşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, care şi-a dat demisia după ce a fost vizat de percheziţii ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie. De la acea dată, Bogdan Ivan a preluat interimar conducerea organizaţiei.

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