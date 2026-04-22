Prima pagină » Actualitate » Primele declarații date de Radu Moldovan, liderul PSD, după perchezițiile DNA: „Mi-au comunicat un dosar penal”

Președintele Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, a oferit primele declarații după perchezițiile desfășurate de Direcția Națională Anticorupție. Liderul PSD susține că nu cunoaște detalii despre acuzații, conform Mediafax.

La scurt timp după perchezițiile efectuate la domiciliul său și la sediul instituției, Radu Moldovan a ieșit în fața jurnaliștilor și a confirmat că i-a fost comunicată existența unui dosar penal.

„Mi-au comunicat un dosar penal, mandate de percheziție, au făcut perchezițiile de rigoare, au luat câteva documente”, a declarat oficialul, adăugând că mai multe informații pot oferi doar anchetatorii.

Radu Moldovan a precizat că nu a fost dus la audieri și că nu cunoaște nici situația altor angajați ai instituției.

Am fost însoțit de ei, s-au încheiat activitățile și ne-am luat la rămas bun acum 10 minute”, a explicat el.

Sursă: Bistrițeanul.ro

Întrebat despre percheziții la notari sau firme, oficialul a evitat să ofere detalii suplimentare.

„Am ieșit din respect pentru voi să vă dau o declarație, acum nu fac comentarii despre acest subiect”, a spus Moldovan.

De asemenea, întrebat dacă a fost pus sub acuzare, acesta a răspuns că nu știe nimic concret.

„Am avut o percheziție acasă, am avut o percheziție în birou și cam atât”, a afirmat el.

Perchezițiile au avut loc în cadrul unei anchete derulate de DNA, care vizează mai multe dosare penale. Potrivit comunicatului oficial, procurorii investighează „suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani”, în legătură cu lucrări de utilitate publică la nivelul consiliilor județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

În total, au fost efectuate 69 de percheziții în județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și în municipiul București.

De asemenea, ancheta are o componentă internațională, fiind desfășurate percheziții și pe teritoriul Franței, în baza unui ordin european de anchetă.

Acțiunea este sprijinită de mai multe structuri ale DNA, dar și de instituții precum EUROJUST și Jandarmeria Română. Surse din presa locală au indicat că percheziții au avut loc și la compania Frasinul, precum și în alte locații aparținând unor operatori economici.

Citește și

TEHNOLOGIE Tonul cu care vorbești unui chatbot îți poate strica răspunsul. Ce arată studiile recente despre inteligența artificială
15:12
Tonul cu care vorbești unui chatbot îți poate strica răspunsul. Ce arată studiile recente despre inteligența artificială
ULTIMA ORĂ Guvernul e la cote de avarie. Premierul Bolojan încearcă să-l facă să funcţioneze şi cu sprijinul UDMR. Cu cine îi vor înlocui pe miniştrii PSD
14:53
Guvernul e la cote de avarie. Premierul Bolojan încearcă să-l facă să funcţioneze şi cu sprijinul UDMR. Cu cine îi vor înlocui pe miniştrii PSD
STUDIU Oraș sau sat? În ce loc copiii sunt mai predispuși la depresie și unde există risc crescut să dezvolte ADHD
14:20
Oraș sau sat? În ce loc copiii sunt mai predispuși la depresie și unde există risc crescut să dezvolte ADHD
ULTIMA ORĂ Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru „Jaful Secolului”
14:05
Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru „Jaful Secolului”
FLASH NEWS Premierul Bolojan, consultări cu grupul minorităţilor pentru a asigura susţinerea Guvernului. Ce s-a decis
14:04
Premierul Bolojan, consultări cu grupul minorităţilor pentru a asigura susţinerea Guvernului. Ce s-a decis
SCANDALOS Primărie din Alba, abonamente telefonice pentru angajați plătite din bani publici. Prejudiciu de peste 100.000 lei
13:46
Primărie din Alba, abonamente telefonice pentru angajați plătite din bani publici. Prejudiciu de peste 100.000 lei
Mediafax
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată un Lamborghini restaurat timp de trei ani?
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Un colaps misterios a schimbat Europa acum 5.000 de ani, spun oamenii de știință
ULTIMA ORĂ UDMR intră la consultări cu Nicușor Dan. Primele imagini cu delegația condusă de Kelemen Hunor
15:09
UDMR intră la consultări cu Nicușor Dan. Primele imagini cu delegația condusă de Kelemen Hunor
NEWS ALERT Împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a primit aprobarea preliminară. Ungaria a renunțat la veto
15:06
Împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a primit aprobarea preliminară. Ungaria a renunțat la veto
TURISM România se află printre destinațiile de la Târgul de Turism din Kazahstan. Este a doua țară europeană prezentă la acest eveniment
15:00
România se află printre destinațiile de la Târgul de Turism din Kazahstan. Este a doua țară europeană prezentă la acest eveniment
INEDIT Țara în care Prințul Philip, soțul regretatei regine Elizabeth a II-a a Regatului Unit, a devenit un zeu venerat
14:58
Țara în care Prințul Philip, soțul regretatei regine Elizabeth a II-a a Regatului Unit, a devenit un zeu venerat
ULTIMA ORĂ Radu Moldovan a demisionat din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița Năsăud în urma perchezițiilor DNA. Bogdan Ivan preia interimar conducerea
14:31
Radu Moldovan a demisionat din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița Năsăud în urma perchezițiilor DNA. Bogdan Ivan preia interimar conducerea
FLASH NEWS Iranul anunță că a capturat două nave care încercau să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Unde au fost escortate de Gărzile Revoluționare
14:26
Iranul anunță că a capturat două nave care încercau să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Unde au fost escortate de Gărzile Revoluționare

