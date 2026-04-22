Primele declarații date de Radu Moldovan, liderul PSD, după perchezițiile DNA: „Mi-au comunicat un dosar penal”

Președintele Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, a oferit primele declarații după perchezițiile desfășurate de Direcția Națională Anticorupție. Liderul PSD susține că nu cunoaște detalii despre acuzații, conform Mediafax.

La scurt timp după perchezițiile efectuate la domiciliul său și la sediul instituției, Radu Moldovan a ieșit în fața jurnaliștilor și a confirmat că i-a fost comunicată existența unui dosar penal.

„Mi-au comunicat un dosar penal, mandate de percheziție, au făcut perchezițiile de rigoare, au luat câteva documente”, a declarat oficialul, adăugând că mai multe informații pot oferi doar anchetatorii.

Radu Moldovan a precizat că nu a fost dus la audieri și că nu cunoaște nici situația altor angajați ai instituției.

„Am fost însoțit de ei, s-au încheiat activitățile și ne-am luat la rămas bun acum 10 minute”, a explicat el.

Întrebat despre percheziții la notari sau firme, oficialul a evitat să ofere detalii suplimentare.

„Am ieșit din respect pentru voi să vă dau o declarație, acum nu fac comentarii despre acest subiect”, a spus Moldovan.

De asemenea, întrebat dacă a fost pus sub acuzare, acesta a răspuns că nu știe nimic concret.

„Am avut o percheziție acasă, am avut o percheziție în birou și cam atât”, a afirmat el.

69 de percheziții în județele Bistrița-Năsăud Cluj, Sălaj, Iași și București.

Perchezițiile au avut loc în cadrul unei anchete derulate de DNA, care vizează mai multe dosare penale. Potrivit comunicatului oficial, procurorii investighează „suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani”, în legătură cu lucrări de utilitate publică la nivelul consiliilor județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

În total, au fost efectuate 69 de percheziții în județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și în municipiul București.

De asemenea, ancheta are o componentă internațională, fiind desfășurate percheziții și pe teritoriul Franței, în baza unui ordin european de anchetă.

Acțiunea este sprijinită de mai multe structuri ale DNA, dar și de instituții precum EUROJUST și Jandarmeria Română. Surse din presa locală au indicat că percheziții au avut loc și la compania Frasinul, precum și în alte locații aparținând unor operatori economici.

