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Se încing spiritele în ședința PNL. Alina Gorghiu a făcut apel să nu se ajungă la injurii

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu / Sursa foto: Alexandra Pandrea (GÂNDUL)
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Ședința Biroului Politic Național (BPN) a PNL, convocată de urgență pentru înlăturarea lui Adrian Veștea din partid, este în plină desfășurare. Discuțiile sunt aprinse și cel puțin 15 liberali s-au inscris la cuvânt. Alina Gorghiu a făcut apel la colegii săi să nu se jignească reciproc, după ce  liberalii, divizați de desemnarea lui Veștea în poziția de premier, au schimbat replici acide.

„Fiindcă (n.r. discuțiile) ajung în secunda doi în spațiul public vă invit să facem ședința asta cu argumente, dar argumente înseamnă să nu jignim pe cineva. Atâta vreau să vă precizez pe procedură și vă mulțumesc”, a spus Alina Gorghiu.

Veștea a fost desemnat, pe nepusă masă pentru Ilie Bolojan, premier de către președintele Dan și PNL a declanșat deja procedura de excludere a acestuia din partid. Doar că nu va fi ușor. Gândul prezintă toate datele problemei și procedura statutară prin care Veștea poate fi exclus.

În deschiderea ședinței PNL liberalii au reconfirmat cu 39 de voturi rezoluția de a nu mai face face guvern cu PSD. Mai mulți membri de partid au adus în atenție acest aspect în postările publice de pe Facebook.

Ilie Bolojan s-a adresat colegilor săi la începutul ședinței

„Suntem într-o situație cum partidul nu a mai fost de mult și avem trei problematici. Avem anunțul de dumunică dimineață al președintelui României prin care Adrian Vestea este propus în calitate de premier în așa fel încât să formeze un Guvern. Acest anunț s-a făcut în condițiile în care domnul Vestea nici pe mine, nici pe domnul secretar general nu ne-a anunțat în prealabil. Din acest punct de vedere a fost cel puțin o atitudine necolegială. E vorba de o situație în care e pus partidul”, a spus Ilie Bolojan.

Conform stenogramelor, Bolojan le-a spus liberalilor că președintele Nicușor Dan încercă să refacă alianța ruptă prin dărâmarea Guvernului.

În cursul zilei de luni, 15 iunie 2026, are loc ședința Biroului Politic Național (BPN) a PNL. Ședința a fost convocată de urgență pentru înlăturarea lui Adrian Veștea din partid, după ce acesta a fost desemnat de Nicușor Dan în poziția de premier, duminică, 14 iunie 2026. În deschiderea acestei ședințe, PNL a reconfirmat cu 39 de voturi rezoluția de a nu mai face face guvern cu PSD.

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