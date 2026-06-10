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Secretarul General al PNL, mesaj pentru Sorin Grindeanu, în plină criză politică: „Preluați guvernarea și puneți în practică soluțiile PSD!”

Ruxandra Radulescu
Secretarul General al PNL, mesaj pentru Sorin Grindeanu, în plină criză politică:
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Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a afirmat miercuri că liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar trebui să își asume guvernarea și să pună în aplicare măsurile promovate de social-democrați. Motreanu susține, de asemenea, că PSD-ul dispune de o majoritate parlamentară.

Dan Motreanu, secretarul general al PNL, a publicat miercuri, pe Facebook, un mesaj la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, în care îl acuză că evită asumarea directă a guvernării, deși social-democrații ar avea susținerea necesară în Parlament.

„Curaj, Sorin Grindeanu! Preluați guvernarea și puneți în practică soluțiile PSD!”, a scris Motrean pe Facebook.

„PSD are majoritate”

Acesta susține că a trecut „mai mult de o lună de când PSD și AUR au demis Guvernul Ilie Bolojan” și afirmă că, în acest interval, liderul PSD „se răfuiește cu PNL pe Facebook”, în loc să își asume formarea unui nou executiv.

„PSD are majoritate. A dovedit-o la moțiune și la voturile din Parlament din ultima lună. Cine îl împiedică pe Sorin Grindeanu să realizeze toate lucrurile minunate pe care pretinde că le vrea pentru români?”, a mai scris Motreanu.

În mesajul său, liberalul susține că social-democrații urmăresc să participe la guvernare fără a-și asuma conducerea executivului.

„Românii înțeleg șmecheria la care vrea să recurgă PSD: să preia prin interpuși ministerele care dau bani (Dezvoltare, Agricultură, Transporturi) și să lase altora funcțiile în care trebuie luate decizii dificile, precum postul de premier. Iar după șase luni, când nu le va mai conveni premierul, să-l demită tot printr-o moțiune de cenzură scrisă, semnată și votată împreună cu AUR”, a conchis acesta.

Sorin Grindeanu, mesaj pentru PNL: „Se poate și fără voi!”

Mesajul lui Motreanu vine la puțin timp după ce Sorin Grindeanu a transmis un mesaj dur pentru PNL, în care a acuzat formațiunea că blochează formarea unui nou Executiv.

„Lor le transmit: se poate și fără voi! De la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă!”, a spus Grindeanu.

„În 7 ani ați dat 4 prim-miniștri – fără să aveți vreun merit electoral. Sunteți mânați de orgolii, creați doar blocaje și găsiți pretexte. Acum împroșcați cu venin oameni absolut decenți și cu o reputație profesională ireproșabilă, care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de Ayatollahul Încruntat al vostru. Uitați mereu esențialul. La final de zi, it’s the economy…!”, a mai adăugat Grindeanu.

Eugen Tomac s-a întâlnit, miercuri dimineață, cu președintele Nicușor Dan

Eugen Tomac mai are doar câteva zile la dispoziție pentru a obține o majoritate în Parlament, pentru crearea noului Guvern. După două zile de consultări cu partidele politice, Eugen Tomac s-a întâlnit, miercuri dimineață, cu președintele Nicușor Dan, precizează surse Gândul.

Dialogul s-a concentrat pe stabilirea listei finale cu miniștrii noului Guvern. Programul de guvernare al lui Eugen Tomac ar urma să preia liniile programului de guvernare al lui Ilie Bolojan, mai susțin sursele noastre, mai precizează aceleași surse.

Tomac a declarat, la Parlament, după o nouă întâlnire cu reprezentanții minorităților naționale, că este pregătit de compromisuri pentru a ajunge la Palatul Victoria.

FOTO: Mediafax

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