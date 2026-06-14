Ședință la USR după decizia lui Nicușor Dan. Liderii vor decide dacă îl susțin pe Adrian Veștea

USR a convocat o sedință de urgență astăzi, la ora 19:00, în fomrat online, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea în funcția de premier după retragerea lui Eugen Tomac.

Potrivit unor surse politice, în cadrul ședinței va fi analizată situația actuală după desemnarea noului premier, liberalul Adrian Veștea. În cursul zilei, de la anunțul președintelui României și până în prezent, au existat reacții ale membrilor USR privind nominalizarea lui Veștea.

Prima reacție din USR la desemnarea lui Veștea

Prima reacție din dreptul USR a venit de la deputatul Alexandru Dimitriu, care a criticat decizia șefului statului. Acesta a spus că Nicușor Dan ar fi trebuit să reia consultările cu partidele parlamentare înainte de nominalizarea unui nou candidat.

De asemenea, parlamentarul a subliniat că procedura constituțională declanșată în urma consultărilor care au precedat desemnarea lui Eugen Tomac s-a încheiat în momentul în care acesta și-a depus mandatul, iar orice nouă desemnare ar fi necesitat un nou dialog cu formațiunile politice reprezentate în Parlament.

„Constituția este foarte clară: desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru trebuie să fie precedată de consultarea partidelor parlamentare. Consultările desfășurate anterior au avut un obiect precis și au produs un rezultat concret: desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru”, a spus Alexandru Dimitriu.

Ședință de urgență la PNL pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid

Și președintele PNL, Ilie Bolojan, a convocat, luni la ora 17:00, ședința a BPN pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid. Deputații, senatorii liberali, dar și primarii municipiilor și președinții de Consilii Județene care nu sunt membri BPN au fost invitați să participe.

Ilie Bolojan ar fi încercat excluderea sa imediat din partid, asa cum de altfel a și anunțat într-o primă reacție după desemnarea sa, astfel încât să nu aibă timp pentru negocieri, însă fiind vorba de un prim-vicepreședinte, timpul necesar este de minim 15 zile pentru îndepărtarea sa.