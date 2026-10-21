Noul ministru al Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a participat la pornirea unuia dintre cele două utilaje de tip TBM (Tunnel Boring Machine) care vor fora tunelurile de metrou pe secțiunea de nord a Magistralei M6, între stația Tokyo și Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni.

„Mă bucur că am reușit să-mi încep mandatul în șantier. Intrăm într-o etapă a construcției Magistralei 6 de metrou”, a declarat ministrul, care a precizat că cele două utilaje de forare vor purta numele Sfânta Parascheva și Sfânta Ecaterina, potrivit tradiției de a le atribui nume de sfinți.

„Cele două TBM-uri se vor numi Sfânta Parascheva, ocrotitoarea călătorilor, și Sfânta Ecaterina, ocrotitoarea inginerilor”, a afirmat Ștefan-Ovidiu Popa.

Cele două etape a lucrărilor

Potrivit acestuia, lucrările de pe secțiunea de nord se vor desfășura în două etape. În prima fază, utilajele vor fora dinspre viitoarea stație Bruxelles către stația Tokyo, unde este prevăzută legătura cu secțiunea de sud a magistralei. Ulterior, utilajele vor fi relansate de la stația Bruxelles în direcția Aeroportului Otopeni.

Ministrul Transporturilor a subliniat că finalizarea proiectului va îmbunătăți conexiunea Capitalei cu traficul aerian internațional.

„După ce se vor termina lucrările, Bucureștiul va fi conectat mult mai bine cu fluxurile internaționale de pasageri prin intermediul Aeroportului Otopeni”, a declarat acesta.

Ștefan-Ovidiu Popa a vorbit și despre responsabilitatea ministerului în asigurarea finanțării necesare pentru continuarea lucrărilor.

„Ca ministru, am obligația să mă asigur că Ministerul Transporturilor va furniza la timp sumele necesare finalizării acestui proiect”, a precizat oficialul.

Stadiul lucrărilor la Magistrala M6

Secțiunea de sud a Magistralei 6, care cuprinde șase stații, a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 78%, în timp ce secțiunea de nord, care va avea tot șase stații, a înregistrat un progres fizic de 34%.

Magistrala M6 va avea o lungime de aproximativ 14 kilometri și este prevăzută să fie finalizată în prima jumătate a anului 2029.

Proiectul urmărește să asigure legătura directă cu Aeroportul Internațional Henri Coandă și să îmbunătățească accesul către aeroport atât pentru locuitorii Capitalei, cât și pentru cei din nordul județului Ilfov.