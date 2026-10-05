După dezastrul noii vignete, ministrul Dinel Miruță a fost convocat de urgență la Comisia de Transporturi din Parlament să dea explicații

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a fost convocat de Comisia de Transporturi din Camera Deputaţilor ca să dea explicaţii referitoare la problemele întâmpinate de români cu noul sistem de plată al vignetei.

Platforma TollRo a întâmpinat probleme încă din prima zi de utilizare, cu transmiterea mailurilor şi procesarea plăţilor.

Miruţă a fost convocat de membrii Comisiei de Transporturi, marţi, din Cam Deputaţilor, la ora 12.00, pe subiectul TollRo. Până în acest moment, ministrul nu a confirmat prezenţa.

Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică (TollRo) reprezintă o soluție modernă pentru plata utilizării rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România. Sistemul este bazat pe o platformă informatică unică.

Au fost înregistrate, de asemenea, disfuncționalități la nivelul interconectării cu procesatorul de plăți, în fluxul de autorizare și confirmare a tranzacțiilor dintre platformă și procesator.

Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră a fost pus în funcțiune la 1 octombrie.