Metrorex anunță un nou pas pentru realizarea Magistralei 6. A fost emisă o autorizație importantă pentru continuarea lucrărilor

Metrorex a anunțat marți, prin intermediul unui comunicat, că s-a făcut un nou pas pentru construirea Magistralei 6, 1 Mai – Otopeni, care va face legătura între rețeaua de metrou și Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni.

Este vorba de emiterea autorizației pentru lucrările de arhitectură, cale de rulare, instalații electromecanice și de curenți slabi.

Aceasta este foarte importantă pentru implementarea proiectului Magistrala 6, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de transport public din România, parte integrantă a rețelei transeuropene de transport TEN-T.

Valoarea lucrărilor, fără TVA, este de peste 1 miliard de lei (1.037.578.107,47 lei), iar durata de execuție este de 31 de luni.

Lucrările vor fi realizate de Asocierea SOMET S.A. – SALCEF GROUP – THEDA MAR S.A. – TIAB S.A. – UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. – ALTIMATE S.A., având ca lider de asociere SOMET S.A.

Progresul lucrărilor pe M6, până în prezent

În acest moment, lucrările pentru realizarea structurii de rezistență se desfășoară pe întreaga lungime a aliniamentului viitoarei Magistrale 6 de metrou.

Pe SECȚIUNEA SUD, aferentă tronsonului 1 Mai – Tokyo, stadiul de realizare a structurii de rezistență a ajuns la 66%, iar pe SECȚIUNEA NORD, tronsonul Tokyo – Aeroport Otopeni, procentul de realizare a structurii de rezistență este de 32%, potrivit comunicatului.

În ceea ce privește progresul înregistrat de cele două TBM-uri, la „Sfânta Maria” (Linia 2) s-au realizat peste 2.819 metri liniari de tunel și s-a montat un număr de 1.875 de inele.

La „Sfânta Ana” (Linia 1) s-au realizat peste 2.122 metri liniari de tunel și s-a montat un număr de 1.410 inele.

Acest proiect pentru dezvoltarea rețelei de transport trans-european este unul de utilitate publică și de interes național, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, amintește sursa citată.

