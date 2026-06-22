Premierul desemnat Adrian Veștea nu l-ar fi convins pe președintele AUR, George Simion, să îi susțină Cabinetul la votul din Parlament. Președintele AUR și-a anunțat deja apropiații, printr-un mesaj pe WhatsApp, că parlamentarii AUR nu vor vota Guvernul Veștea.

„Nu votăm”, este mesajul transmis de George Simion unui grup de apropiați din AUR, care l-au „torpilat” cu întrebări după ce discuția cu Veștea a început.

Mesajul a fost trimis chiar în timpul discuțiilor pe care președintele AUR le poartă cu premierul desemnat la sediul partidului.

Adrian Veștea a ajuns la sediul AUR, la ora 18:13, dar a ales o intrare prin spate, pentru a evita dialogul cu presa, înaintea discuțiilor cu George Simion.

Veștea: „Sunt un om al dialogului”

Veștea a răspuns invitației publice pe care Simion a făcut-o azi.

„Sunt un om al dialogului și al consensului.

Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion.

Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români.

Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a scris premierul desemnat, Adrian Veștea, pe Facebook, înainte de a se duce la sediul AUR.