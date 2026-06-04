Avocatul Toni Neacșu a comentat propunerea consilierului prezidențial Eugen Tomac ca viitor premier. În viziunea cunoscutului avocat, liderul PMP își subminează șansele de a fi luat în serios ca potențial prim-ministru al României.

Într-un mesaj publicat pecontul său de socializare, Adrian Toni Neacșu atrage atenția că, dacă ar vrea să fie luat în serios, Eugen Tomac ar trebui să renunțe la mandatul de

Avocatul aduce în discuție un articol al Legii 33/2007, care interzice un astfel de mandat cumulată cu funcția de premier.

Ca Eugen Tomac să fie luat în serios în rolul de premier desemnat ar trebui ca acesta să renunțe mai întâi la mandatul de europarlamentar. Potrivit legislației europene dar și art. 9 din Legea 33/2007, mandatul de europarlamentar este incompatibil cu funcția de prim ministru.

P rin votarea sa ca premier în Parlamentul României Eugen Tomac își pierde de drept mandatul în Parlamentul European.

Avocatul mai observă că, daca va fi votat ca premier în Parlament, consilierul de stat va pierde automat mandatul deținut în

Dacă însă acesta nu renunță de bună voie la mandatul de europarlamentar chiar în momentul desemnării sale ca premier de către președinte atunci înseamnă că nu este decât o cacealma și ca joacă la două capete.

În final, Toni Neacșu remarcă ironic că liderul PMP și-a lăsat o marjă de siguranță tocmai pentru a nu rămâne fără „mandatul bănos” din PE.

Cât timp Eugen Tomac își lasă prevăzător plasa de siguranță a unui mandat bănos de europarlamentar și nu își asumă până la ultima consecință rolul de premier desemnat nici un partid nu o să-l ia în serios, ci mai degrabă o să fie tratat ca un moft al președintelui Nicușor Dan.