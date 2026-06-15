Vasile Blaga explică ce se va întâmpla cu liberalii din spatele lui Veștea: „Eu cred că te excluzi singur”

Vasile Blaga anunță ce se va întâmpla cu liberalii care îl susțin pe Adrian Veștea pentru a forma un nou Guvern. „Eu cred că te excluzi singur, avem un statut, cine îl încalcă într-un fel sau altul”, a răspuns Vasile Blaga. Declarația a fost făcută luni înainte de ședința convocată pentru a analiza situația creată de nominalizarea făcută de Nicușor Dan.

În deschiderea ședinței PNL, care are loc în cursul zilei de luni, 15 iunie 2026, facțiunea politică a reconfirmat cu 39 de voturi rezoluția de a nu mai face face guvern cu PSD. Mai mulți membri de partid au adus în atenție acest aspect în postările publice de pe Facebook.

Scorul finalȘ: 39 pentru rezoluția Bolojan, 10 împotrivă, 5 abțineri.

Vasile Blaga a fost întrebat ]n Parlament ce se va întâmpla cu liberalii care au susținut demersul lui Adrian Veștea.

„Eu cred că te excluzi singur, avem un statut, cine îl încalcă într-un fel sau altul”, a răspuns Vasile Blaga. Statutul Partidului Național Liberal, pentru membrii lui, este Constituția lui. Cine o încalcă, într-un fel sau altfel…”, a răspuns Vasile Blaga.

„Congres, sigur, și cât mai repede cu putință”

De asemenea, el a spus că este de acord cu organizarea unui congres al PNL.

„Congres sigur, și cât mai repede cu putință”, a spus Blaga.

Declarațiile au fost făcute înainte de ședința conducerii PNL. Aceasta a fost convocată de urgență ca urmare a desemnării neașteptate a liberalului Adrian Veștea pentru formarea unui noi Guvern. Anunțul a fost făcut duminică de președintele Nicușor Dan.

Sursa Video: Antena 3 CNN

Reomandarea autorului: PNL a reconfirmat cu 39 de voturi rezoluția de a nu mai face face guvern cu PSD, în deschiderea ședinței