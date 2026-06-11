Victor Ponta se bucură de retragerea lui Papahagi. „Șobolanul a părăsit corabia înainte”

Victor Ponta a transmis într-o postare pe rețelele sociale că se bucură de retragerea lui Adrian Papahagi din propunerea de guvern Tomac. Fostul premier a subliniat că intelectualul are „un instinct de supraviețurie foarte dezvoltat”, motiv pentru care i-a mers bine atât pe vremea lui Băsescu, cât și pe vremea lui Iohannis.
Victor Ponta spune că Adrian Papahagi a acceptat inițial funcția de ministru al Culturii în executivul condus de Eugen Tomac, însă atunci când s-a aflat că guvernul nu va trece la vot s-a răzgândit.
„ȘOBOLANUL a fugit chiar înainte să intre apa în corabie! Dar are un instinct de supraviețuire foarte dezvoltat (sau, mai direct spus, un oportunism dus la extrem). Așa a scăpat și i-a mers bine atât pe vremea lui Băsescu, cât și pe vremea lui Iohannis!”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.
Profesorul universitar Adrian Papahagi a anunțat pe Facebook că a acceptat inițial oferta fostului său coleg de partid, Eugen Tomac, de a deveni ministrul Culturii în guvernul format de acesta. Acum, însă, s-a răzgândit și a transmis că: „Nu sunt dispus să fiu parte într-un conflict politic și instituțional care mă depășește și pe care nu mi-l doresc”.
„La rugămintea premierul desemnat, Eugen Tomac, am acceptat în principiu să fac parte, ca ministru al culturii, dintr-un guvern tehnocrat, iar numele meu a circulat public. Nu am confirmat și nu am dezmințit public, nu am comentat nimic în aceste zile, din loialitate față de premierul desemnat, cu care am o lungă relație de colegialitate, și care a fost mereu onest cu mine (lucru rar în politică).
Nu am dorit să afectez prin declarații mai încinse negocierile pentru sprijinul parlamentar al noului guvern și am vrut să las până în ultima clipă totală libertate premierului desemnat în configurarea echipei guvernamentale. Nu mai sunt de peste un deceniu în logică politică, nu doresc să mai fac politică activă de partid. Am acceptat un potențial rol într-un guvern tehnic, în înțelegerea că sprijinul parlamentar fusese negociat în luna de consultări dintre președinte și partide, și că partidele, incapabile să ofere o majoritate pentru un guvern politic, erau pregătite să accepte această soluție oferită de președintele Nicușor Dan”, a spus Adrian Papahagi.