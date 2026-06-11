Victor Ponta se bucură de retragerea lui Papahagi. „Șobolanul a părăsit corabia înainte”

Victor Ponta a transmis într-o postare pe rețelele sociale că se bucură de retragerea lui Adrian Papahagi din propunerea de guvern Tomac. Fostul premier a subliniat că intelectualul are „un instinct de supraviețurie foarte dezvoltat”, motiv pentru care i-a mers bine atât pe vremea lui Băsescu, cât și pe vremea lui Iohannis.

Victor Ponta spune că Adrian Papahagi a acceptat inițial funcția de ministru al Culturii în executivul condus de Eugen Tomac, însă atunci când s-a aflat că guvernul nu va trece la vot s-a răzgândit.

„ȘOBOLANUL a fugit chiar înainte să intre apa în corabie! Dar are un instinct de supraviețuire foarte dezvoltat (sau, mai direct spus, un oportunism dus la extrem). Așa a scăpat și i-a mers bine atât pe vremea lui Băsescu, cât și pe vremea lui Iohannis!”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Papahagi se retrage din propunerea de guvern Tomac.

Profesorul universitar Adrian Papahagi a anunțat pe Facebook că a acceptat inițial oferta fostului său coleg de partid, Eugen Tomac, de a deveni ministrul Culturii în guvernul format de acesta. Acum, însă, s-a răzgândit și a transmis că: „Nu sunt dispus să fiu parte într-un conflict politic și instituțional care mă depășește și pe care nu mi-l doresc”.