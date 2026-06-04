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Care este cea mai nesănătoasă pizza din comerț, potrivit dr. Mihaela Bilic

Care este cea mai nesănătoasă pizza din comerț, potrivit dr. Mihaela Bilic
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Nutriționistul Mihaela Bilic atrage atenția asupra anumitor combinații și tipuri de pizza din comerț care sunt adevărate „bombe” calorice și metabolice.

Deși Bilic spune că o pizza simplă (cum este Margherita) reprezintă un aliment acceptabil, specialistul avertizează că variantele ultra-procesate devine extrem de nocive din cauza unor aspecte clare.

Combinațiile periculoase evidențiate de Mihaela Bilic

Pizza cu blat umplut cu brânză

„Dacă blatul este simplu, este în regulă, dar când adaugi margini umplute cu brânză topită, dublezi cantitatea de grăsime și calorii fără să îți dai seama”, spune Mihaela Bilic.

Sosurile gata făcute

Medicul Bilic insistă că sosurile comerciale sunt pline de zahăr: „Nu pizza în sine este problema, ci obiceiurile noastre. Dacă peste pizza pui jumătate de sticlă de ketchup, ai transformat o mâncare sărată într-un desert plin de zahăr”.

Excesul de mezelui ieftine și brânză topită

Variantele din comerț care abundă în ingrediente ultra-procesate schimbă complet profilul nutrițional. „În momentul în care punem ingrediente de proastă calitate – mezeluri pline de polifosfați, grăsime hidrogenată sau substitute de brânză (specialitățile pe bază de ulei de palmier) – atunci da, pizza devine un pericol pentru sănătate și siluetă!”, avertizează nutriționistul Mihaela Bilic.

Astfel, definiția „celei mai nesănătoase pizza” prin ochii Mihaelei Bilic vizează acea pizza congelată sau de tip fast-food, încărcată cu sosuri dulci, mezeluri ultra-procesate și brânzeturi artificiale, deoarece asociază carbohidrații rapizi cu grăsimile de proastă calitate.

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