Mihaela Bilic publică lista alimentelor care conțin grăsimi trans și cresc riscul de boli cardiovasculare. Ce produse trebuie evitate cu orice preț

Printre cele mai nocive tipuri de grăsimi din alimentație regăsim grăsimile trans. Pentru că nu sunt benefice în niciun fel, legislația europeană le limitează strict prezența în produse. Mihaela Bilic a publicat lista alimentelor care conțin grăsimi trans.

Tocmai pentru că aceste grăsimi cresc riscul de boli cardiovasculare, trebuie evitat consumul lor.

„Evitați grăsimile trans!”

Într-o postare pe pagina de Facebook, Mihaela Bilic, reputat medic nutriționist, atrage atenția asupra riscurilor asociate consumului acestor grăsimi.

„Evitați grăsimile TRANS. Incepând cu anul 2020 în Europa a fost reglementat conținutul de grăsimi trans din alimente. Decizia adoptată de Comisia europeeană spune următoarele: «Conținutul de acizi grași TRANS (alții decât cei prezenți în mod natural în grăsimea de origine animală) din alimentele destinate consumului nu trebuie să depășească 2g la 100g materie grasă». Cu alte cuvinte, nu contează cât e de gras, important e să nu fie TRANS!”, explică Bilic.

Mai departe, medicul nutriționist explică motivul pentru care acizii grași trans nu trebuie consumați:

„Ce înseamnă acizi grași trans? Răspunsul ni-l dă biochimia – sunt acizi grași nesaturați cu cel puțin o dublă legătură în poziție TRANS, contrar acizilor grași nesaturați din organism, care au dubla legătură în poziția CIS.

De unde provin acizii grași TRANS? Avem 3 posibilități. Există acizi grași TRANS naturali, produși de stomacul animalelor rumegătoare(vacă, capră, oaie), prezenți în cantitate mică în carne și produse lactate.

Majoritatea acizilor grași TRANS au origine tehnologică și sunt produși prin procedee industriale precum hidrogenarea uleiurilor vegetale. Obiectivul acestei metode este transformarea uleiurilor lichide în grăsimi solide (tip margarină). 

Tot acizi grași TRANS se pot forma în timpul procesului de prăjire, dacă uleiul este încălzit la temperaturi ridicate, indiferent dacă prăjirea e casnică sau industrială”.

Unde găsim acizi grași trans

„Cei de origine naturală, care nu intră sub incidența acestui «regulament», există în carne, mezeluri și brânzeturi obținute de la rumegătoare- carnea de porc este exclusă!

Cei de origine tehnologică se găsesc în majoritatea produselor alimentare procesate: produse de patiserie și panificație, pizza, popcorn, biscuiți, mâncare semipreparată și congelată, deserturi ambalate, sosuri de orice fel sau ciocolata de proastă calitate. Pe scurt, tot ce conține margarină, grăsimi vegetale hidrogenate sau parțial hidrogenate, are acizi grași TRANS.

Care sunt argumentele folosirii lor pe scară industrială? Prețul scăzut- față de unt, faptul că sunt stabili, rezistenți la râncezire și dau o consistență fermă produsului final”, mai spune Mihaela Bilic.

Efectele asupra sănătății

„Ce efect au acizii grași TRANS asupra sănătății? Nu există un efect negativ direct, dar consumul lor în exces crește riscul de boli cardiovasculare. Impactul principal este asupra colesterolului: scade fracția HDL protectoare și crește fracția LDL, adică colesterolul rău. De reținut: creșterea riscului de boli cardiovasculare nu apare la consumul de acizi grași TRANS naturali din carne și brânză!

„Concluzia? Consumați produse mai puțin ambalate/ prelucrate/industrializate și ultraprocesate. Dacă tot mâncăm un croissant, merită să fie cu unt! Citiți eticheta și alegeți calitatea, chiar dacă asta presupune un preț mai mare. Și evitați produsele care au în lista de ingrediente grăsimile vegetale hidrogenate, dacă natura nu le-a inventat, înseamnă că nu ne trebuie!”, a tras concluzia Mihaela Bilic.

Cele mai noi

Trimite acest link pe