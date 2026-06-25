Criză de medici la Spitalul Județean Târgoviște: lipsesc 43 de specialiști. Unitatea a lansat o campanie online pentru recrutare

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, cea mai mare unitate medicală din județul Dâmbovița, se confruntă cu o problemă serioasă de personal. Potrivit situației privind necesarul de medici pentru anul 2026, spitalul are un deficit de nu mai puțin de 43 de medici, inclusiv în secții esențiale pentru funcționarea sistemului de urgență și pentru îngrijirea pacienților cu afecțiuni grave.

Cea mai dificilă situație este la UPU-SMURD, unde lipsesc 10 medici. Deficit este înregistrat și la Psihiatrie și Radiologie, fiecare cu câte șase posturi vacante. Neurologia are nevoie de încă patru specialiști, iar Pediatria de trei. Posturi neocupate există și în alte specialități importante, precum Nefrologie, Cardiologie, ATI, ORL, Medicină Internă, Oncologie sau Gastroenterologie.

Campanie de recrutare a specialiștilor pentru Spitalul Județean de Urgență Târgoviște

În contextul acestei crize de personal, spitalul încearcă să atragă medici printr-o campanie de promovare lansată pe rețelele de socializare. Instituția a publicat un videoclip de prezentare prin care se adresează direct specialiștilor care își doresc să profeseze la Târgoviște.

Mesajul campaniei pune accent atât pe componenta umană a profesiei, cât și pe condițiile de lucru existente în unitatea medicală. În materialul video sunt prezentate investițiile realizate în ultimii ani, aparatura modernă și posibilitățile de diagnostic și tratament disponibile în prezent la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște.

Printre dotările evidențiate se numără angiograful de ultimă generație, echipamentele RMN și CT, laboratoarele complet automatizate, dar și capacitatea de a efectua investigații și intervenții complexe.

Campania vine într-un moment în care spitalele din întreaga țară se confruntă cu dificultăți în atragerea și menținerea medicilor specialiști.