Prima pagină » Actualitate » Intervenție dificilă în Dâmbovița. Bărbat surprins de viitură, pe excavator. A intervenit elicopterul MAI

Intervenție dificilă în Dâmbovița. Bărbat surprins de viitură, pe excavator. A intervenit elicopterul MAI

Maya Radu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Intervenție dificilă în Dâmbovița. Bărbat surprins de viitură, pe excavator. A intervenit elicopterul MAI.

Vezi galeria foto
4 poze

Intervenție dificilă în Dâmbovița. O persoană a fost surprinsă de viitură, aflată pe un excavator în localitatea Buciumeni. A fost solicitat un elicopter de salvare. Omul a rămas blocat în mijlocul râului și se pare că nu ar fi reușit să părăsească la timp zona, înainte de viitură. Excavatorul a fost asigurat cu un cablu până la sosirea elicopterului.

Echipajele ISU Dâmbovița și ale Inspectoratului General de Aviație al MAI au acționat pentru salvarea unei persoane surprinse de viitură în localitatea Buciumeni, aflată pe un excavator.

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” al județului Dâmbovița au intervenit la fața locului pentru gestionarea situației de urgență.

Pentru desfășurarea misiunii au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Gărzii de Intervenție Fieni, o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Pucioasa, precum și o autospecială de descarcerare și o barcă din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște.

În sprijinul forțelor de intervenție a acționat un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, echipat cu troliu, din cadrul Punctului de Operare Aeromedicală (POA) Brașov.

Persoana a fost extrasă în siguranță cu ajutorul elicopterului și predată echipajelor medicale pentru evaluare.

Recomandările autorului:

Dunărea a scăzut încât o treci la pas. Specialiștii spun că și în perioada următoare nivelul va fi tot mai mic

Viiturile au continuat să facă prăpăd în Vrancea. Un bărbat a fost surprins de șuvoaie pe ulița transformată în râu. Cum a fost salvat

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
REACȚIE Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
22:43
Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
ACTUALITATE Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
22:30
Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
ANALIZĂ Anomaliile din lista RA-APPS: chirii și statut contractual neclare. Clădirea cu peste 50 de chiriași de lux ai statului
22:22
Anomaliile din lista RA-APPS: chirii și statut contractual neclare. Clădirea cu peste 50 de chiriași de lux ai statului
VACANȚĂ 12 destinații din Europa unde scapi de caniculă în această vară
22:13
12 destinații din Europa unde scapi de caniculă în această vară
ACTUALITATE De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
22:00
De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
POLITICĂ USR ciuruită de CSM. Reprezentanții partidului au fost nominalizați de magistrați la categoria dușmani ai Justiției. Nicușor, basma curată
22:33
USR ciuruită de CSM. Reprezentanții partidului au fost nominalizați de magistrați la categoria dușmani ai Justiției. Nicușor, basma curată
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:05
Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adina Alberts
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adina Alberts
FLASH NEWS Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
21:46
Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe