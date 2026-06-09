Intervenție dificilă în Dâmbovița. Bărbat surprins de viitură, pe excavator. A intervenit elicopterul MAI.

Intervenție dificilă în Dâmbovița. O persoană a fost surprinsă de viitură, aflată pe un excavator în localitatea Buciumeni. A fost solicitat un elicopter de salvare. Omul a rămas blocat în mijlocul râului și se pare că nu ar fi reușit să părăsească la timp zona, înainte de viitură. Excavatorul a fost asigurat cu un cablu până la sosirea elicopterului.

Echipajele ISU Dâmbovița și ale Inspectoratului General de Aviație al MAI au acționat pentru salvarea unei persoane surprinse de viitură în localitatea Buciumeni, aflată pe un excavator.

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” al județului Dâmbovița au intervenit la fața locului pentru gestionarea situației de urgență.

Pentru desfășurarea misiunii au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Gărzii de Intervenție Fieni, o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Pucioasa, precum și o autospecială de descarcerare și o barcă din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște.

În sprijinul forțelor de intervenție a acționat un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, echipat cu troliu, din cadrul Punctului de Operare Aeromedicală (POA) Brașov.

Persoana a fost extrasă în siguranță cu ajutorul elicopterului și predată echipajelor medicale pentru evaluare.

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