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Mergi de urgență la spital dacă ai aceste simptome. Avertismentul unui medic: „O ușoară indispoziție…”

Mergi de urgență la spital dacă ai aceste simptome. Avertismentul unui medic: „O ușoară indispoziție...”
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Un medic spaniol de la Urgențe explică exact cum poate fi stabilit gradul de severitate în cazul simptomelor, mai exact când ar trebui să ne prezentăm imediat la spital și când putem aștepta.

Apariția unor simptome precum febra, durerea, voma, amețeala ar trebui să ne pună oricum în gardă, scrie larazon.es. Totuși, modul în care aceste simptome apar, evoluția lor și impactul asupra stării generale de sănătate a individului sunt factorii determinanți în decizia de a merge sau nu la Urgență sau de a programa o vizită la medic.

Marco Marra Marcozzi, șeful Departamentului de Urgențe al Spitalului Sanitas CIMA din Barcelona, spune că nu toate simptomele necesită transport de urgență la spital și trebuie să folosim cum se cuvine resursele medicale.

Potrivit specialistului, departamentele de Urgență ar trebui rezervate situațiilor cu risc imediat pentru sănătate. Pe de altă parte, dacă pacientul este stabil și nu prezintă semne ale unei boli grave, poate fi consultat prin videocall sau poate programa o vizită la medic.

„O indispoziție minoră, care îți permite însă să rămâi activ, să respiri normal și să aștepți câteva ore înainte să cauți ajutor medical nu este același lucru cu o durere intensă, bruscă, însoțită de o deteriorare vizibilă a sănătății”, subliniază medicul specialist.

Când ar trebui să mergi de urgență la spital

Unele situații necesită evaluare de urgență, deoarece timpul poate fi crucial în privința șanselor de recuperare. Este cazul unor simptome asociate cu accidentul vascular cerebral, infarctul miocardic, reacția alergică severă sau dificultate în respirație.

Printre semnele clare că trebuie să ajungi la Urgență sau chiar să chemi o ambulanță sunt durerea intensă în piept, o senzație majoră de dificultate în respirație, pierderea conștienței sau scăderea nivelului de conștiență, care se poate manifesta prin confuzie bruscă sau somnolență extremă.

Crizele prelungite, sângerarea care nu se oprește, palpitațiile care nu se opresc, cu sau fără amețeală, reacțiile alergice care determină umflături ale feței sau gâtului, toate aceste simptome necesită mersul de urgență la spital.

Mai mult, specialistul avertizează că simptome precum slăbiciunea într-o parte a corpului, salivarea excesivă sau dificultatea bruscă în vorbire reprezintă semnele unui atac cerebral și necesită transportul la Urgență.

Traumele majore, arsurile extinse și durerile abdominale bruște nu suportă, de asemenea, amânare.

Pe de altă parte, există și probleme medicale care, deși necesită atenție din partea medicului, nu sunt la fel de grave precum cele de mai sus și pot fi soluționate dincolo de secția de Urgență și la ore obișnuite.

Specialistul include aici febra persistentă noaptea, unele infecții respiratorii ușoare care provoacă disconfort și anumite răni care necesită curățare sau sutură, cu condiția să nu existe sângerări semnificative sau o afectare a stării generale a pacientului.

Nu aștepta ca starea ta să se agraveze

Medicul spune că escaladarea unei stări care te împiedică să mergi, să vorbești, să stai hidratat, însoțită de amorțeală, necesită evaluare de urgență.

În plus, rețineți că există grupuri foarte vulnerabile, cum ar fi sugarii, copiii mici, vârstnicii, femeile însărcinate sau pacienții cu boli cronice avansate, la care simptome aparent ușoare pot justifica o consultație de urgență.

În cele din urmă, este recomandabil să explicați în detaliu evoluția simptomelor dumneavoastră atunci când contactați un profesionist din domeniul sănătății, indicând când au început, cum au progresat, ce alte semne au apărut și ce medicamente ați luat. Aceste informații pot fi esențiale pentru evaluarea riscului și pentru a decide asupra îngrijirii celei mai adecvate.

În caz de dureri în piept, amețeli intense cu senzație de leșin, pierderea forței sau dificultăți de respirație, recomandarea este clară: sunați la Salvare și evitați să mergeți singuri la spital.

SMURD

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