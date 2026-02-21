Prima pagină » Actualitate » Micul-dejun care distruge neuronii: Semnalul de alarma tras de medicul Vlad Ciurea

Micul-dejun care distruge neuronii: Semnalul de alarma tras de medicul Vlad Ciurea

Medicul neurolog Vlad Ciurea a adus în atenție, adeseori, ce tipuri de alimente nu ar trebui să fie consumate, încă de la primele ore ale dimineții, deoarece pot provoca inflamații în corp, precum și stres oxidativ. Iată care este micul-dejun care distruge neuronii, potrivit medicului, dar și semnalul de alarmă pe care îl trage în acest sens.

Creierul este cel mai „gurmand” organ al corpului, consumând aproximativ 20% din energia noastră totală. De aceea, este esențial ca atenția să se îndrepte asupra produselor alimentare consumate zilnic. Alimentația de zi cu zi ar trebui să conțină, potrivit specialiștilor în domeniu, alimente bogate în vitamine și minerale, precum și o cantitate optimă de proteine și grăsimi sănătoase.

Totuși, nu orice tip de energie îi face bine creierului. Medicul Vlad Ciurea avertizează că ceea ce punem în farfurie la prima oră a dimineții poate fie să ne „trezească” neuronii, fie să îi sufoce sub un val de inflamație și stres oxidativ.

Micul-dejun care distruge neuronii, potrivit dr. Vlad Ciurea

Potrivit medicului neurolog Vlad Ciurea, cea mai mare greșeală este consumul de alimente care provoacă un vârf glicemic urmat de o prăbușire bruscă. Cu alte cuvinte, alimentele bogate în grăsimi și zahăr care, odată consumate, pot produce inflamație în corp. Este vorba despre produsele de patiserie. Printre acestea se numără gogoșile, merdenelele sau cornurile. Astfel de produse conțin grăsimi trans și zahăr care „obosesc” pancreasul și nu hrănesc celula nervoasă.

