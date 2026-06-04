De mic și-a dorit să fie electrician. Un ursuleț evoluează dezinvolt pe un stâlp de înaltă tensiune. Nimic nou în Brașov

Urșii din România nu mai sunt doar bruni. Ei și-au găsit deja calificări, ca tot românul. Unii optează să fie urși de omenie, gospodari în bătătura omului, buni la cules, cerșetori, turiști, bombardieri…Unii chiar naționaliști xenofobi, atacă străini.

În aceste imagini care nu mai miră pe nimeni, un ursuleț din Brașov lăsat nesuprevegeat de părinți își face de cap pe un stâlp electric. Oamenii ce să-i zică, că nu este frumos, că se poate curenta?

Nici nu este recomandat, când s-o face de 400 de kilograme, poate o să regretați afrontul.

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