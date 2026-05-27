Un turist străin a fost atacat de un urs, pe Transfăgărășan, după ce l-a hrănit. Incidentul a fost filmat

Un turist străin a fost atacat de un urs, pe Transfăgărășan, după ce l-a hrănit. Momentul atacului a fost filmat de o altă persoană, care se afla în mașină, în dreapta șoferului. Incidentul a avut loc în cursul zilei de miercuri, 27 mai 2026.

Miercuri, 27 mai 2026, un incident grav a avut loc pe DN 7C – Transfăgărășan. Un turist de naționalitate bulgară ar fi oprit pe drum, ar fi deschis geamul cu scopul de a hrăni animalul și de a-l filma. În videoclipul prezentat mai sus se poate observa cum bărbatul vorbește cu cealaltă persoană, în timp ce animalul se apropie de geamul șoferului. Apoi, animalul pare să fie ușor agitat și este surprins în timp ce mănâncă.

La câteva secunde distanță, animalul sălbatic se ridica în două picioare și îl atacă pe șofer. Pe filmare se poate observa cum labele superioare ale ursului pătrund în autoturism, spre bărbat. Apoi, filmarea devine neclară, cele două persoane începând să strige.

Nu se cunosc detalii cu privire la starea de sănătate a persoanei care a fost atacată de urs. Însă, potrivit datelor, parbrizul autoturismului înmatriculat în Bulgaria a fost spart, arată Stiripesurse.ro.

De altfel, nu este prima oară când turiștii sunt atacați de urși pe Transfăgărășan. De-a lungul ultimilor ani, mai multe persoane au fost atacate sau chiar omorâte de animalul sălbatic pe drumul care traversează Munții Făgăraș. De pildă, în mai 2025, un turist polonez a fost mușcat de urs în timp ce încerca să-l hrănească, în apropierea unui hotel de pe Transfăgărășan.

Mai mult decât atât, hrănirea urșilor este interzisă prin lege, iar sancțiunile sunt drastice. Amenzile sunt cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei.

