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Primul urs recidivist din Poiana Brașov a fost executat. Sentința a fost luată cu probe incontestabile

Rene Pârșan
Primul urs recidivist din Poiana Brașov a fost executat. Sentința a fost luată cu probe incontestabile
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Primul urs recidivist din Poiana Brașov a fost executat, cu probe incontestabile, anunță Primăria Brașov. Namila de 400 de kilograme își crease propriul teren de vânătoare în stațiune. Mai mult, avea monopol pe tomberaonele de pe 20 de hectare. A fost identificat, microcipat și trimis la plimbare. A revenit. Datorită microcipurilor și crotalului a fost identificat ca recidivist. Acest lucru i-a adus sentința.

Ursul care a creat mai multe probleme în ultima perioadă în Poiana Brașov „a fost extras” în cursul nopții trecute. Este vorba de un exemplar care, în urmă cu mai mult timp, a fost capturat, crotaliat, microcipat și relocat.

Din păcate, s-a întors în această și reprezenta un pericol pentru turiști și pentru cei care lucrează în Poiana Brașov.

Ursul, mascul, avea aproximativ 400 de kg și o vârsta estimată de 10 ani, anunță Primăria.

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