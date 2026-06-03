În acest moment, România are 18.8 milioane de locuitori. Ce populație vom avea în anii 2100, 2200, 2500 și 3000, potrivit inteligenței artificiale.

Ce populație vom avea în anii 2100, 2200, 2500 și 3000, potrivit inteligenței artificiale

Am întrebat Inteligența Artificială și „creierul” ne-a răspuns detaliat. Prognozele demografice pe termen extrem de lung devin din ce în ce mai speculative pe măsură ce avansăm în timp.

ONU și Eurostat oferă calcule oficiale doar până la orizontul anului 2100. Pentru secolele următoare, evoluția depinde în totalitate de modele matematice, rate de fertilitate ipotetice și politici de imigrație.

Iată cum arată proiecțiile și scenariile pentru anii solicitați.

Anul 2100 (prognoze oficiale)

Pentru sfârșitul acestui secol, există două scenarii mari luate în calcul de experți:

Scenariul Eurostat (cel mai recent) estimează o scădere de 24% a populației României, urmând să ajungă la circa 14,4 milioane de locuitori. Acest model mizează pe o stabilizare parțială datorită fluxurilor migratorii și a unei ușoare creșteri a rate fertilității în timp.

Scenariul ONU/IHME (mai pesimist) estimează că, dacă tendințele actuale de natalitate scăzută și emigrație continuă agresiv, populația României ar putea scădea până la 7,8 milioane – 11 milioane de locuitori.

Anul 2200 (modele de stabilizare)

Sigur că nu există date oficiale guvernamentale pentru 2200, dar modelele teoretice pe termen lung arată că populația nu poate continua să scadă la nesfârșit în același ritm fără ca structurile economice să se prăbușească.

Dacă societatea se stabilizează prin roboți, AI și politici masive de imigrație (atragerea de populație din zone suprapopulate precum Africa sau Asia), populația s-ar putea echilibra între 8 și 10 milioane de locuitori.

În scenariul continuării declinului fără măsuri de corecție, populația ar putea coborî sub pragul de 5 milioane de locuitori!

Anii 2500 și 3000 (scenarii pur speculative!)

La o distanță de 500 sau aproape 1000 de ani, demografia clasică își pierde sensul. Orice cifră depinde de factori care țin de domeniul SF-ului și al macro-istoriei: schimbările climatice globale, colonizarea spațială, crizele globale, fuziunile de state sau evoluția medicinei (creșterea radicală a speranței de viață).

Ne confruntăm și cu scenariul extincției/asimilării. Astfel, dacă fertilitatea rămâne mult sub rata de înlocuire de 2,1 copii per femeie timp de secole, până în anii 2500-3000 populația nativă ar dispărea aproape complet.

Teritoriul geografic al României ar fi complet repopulat de alte valuri migratorii globale, numărul total de locuitori fiind dictat de capacitatea de suport ecologic și economic a regiunii la acel moment (estimat teoretic între 5 și 15 milioane de oameni dintr-o cu totul altă structură etnică).

Scenariul rebound-ului tehnologic este acela în care omenirea ar putea schimba complet modul de reproducere și organizare socială.

Dacă se ajunge la un echilibru global controlat, populația din spațiul carpato-danubiano-pontic ar putea fi menținută deliberat la un nivel optim pentru resursele zonei (undeva la 10-12 milioane de locuitori).

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