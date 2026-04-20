Ultima propunere de comasare a comunelor mici, pe baza bugetelor. Ideea aparține unei foste deputate de Iași

Cosette Chichirău, fost deputat USR, este autoarea ultimei propuneri de comasare a comunelor mici, pe baza bugetelor. Potrivit Ziarul de Iași, ea a legat aplicația de datele financiare raportate de fiecare comună.

Din câte se pare, Chichirău a construit o aplicație care acoperă toată România.

Cum s-ar ajunge la 1333 de comune

Profesorul ieșean Vasile Cotiugă a făcut o simulare pornind de la 7.000 de locuitori minim pentru fiecare din viitoarele unități administrativ-teritoriale. În schimb, Cosette Chichirău a coborât nivelul populației la 5.000 de locuitori, ținând cont de rezultatele ultimului recensământ.

Folosind acest criteriu (perfect adaptabil), în România ar mai rămâne doar 1333 de comune, din mai bine de 3000 câte sunt în prezent. De exemplu, în județul Iași s-ar restrânge numărul comunelor la o treime, potrivit simulării prof. Cotiugă. După aplicația Cosettei Chichirău, ar mai rămâne vreo 60 de comune.

Simularea folosită de ex-deputatul USR ține cont și de informațiile financiare ale fiecărei UAT, precum veniturile proprii realizate, cheltuielile de personal, cele de funcționare, precum și cheltuielile de dezvoltare. Toate aceste date sunt raportate de primării la administrațiile județene, respectiv la Ministerul Finanțelor.

Propunerea de comasare a mai luat în considerare istoricul comunelor (mai întinse în trecut), poziționarea localităților pe cursuri de apă de-a lungul cărora s-au construit apoi drumuri și distanța dintre reședință și cel mai îndepărtat sat (cel mult 25 km).

Citește aici despre cine s-ar opune acestui demers.

Citește și

LEGE Ce spune legea în cazul lui Robert Dâncă, managerul Maternității „Cuza Vodă”, din Iași, prins conducând o mașină cumpărată pe firma altcuiva
14:30
Ce spune legea în cazul lui Robert Dâncă, managerul Maternității „Cuza Vodă”, din Iași, prins conducând o mașină cumpărată pe firma altcuiva
JUSTIȚIE AI lovește și în instanțe. Judecătoare de la Tribunalul București, bănuită că a folosit inteligența artificială în motivarea unei hotărâri
13:54
AI lovește și în instanțe. Judecătoare de la Tribunalul București, bănuită că a folosit inteligența artificială în motivarea unei hotărâri
LOTO Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române a fost ridicat. Cine este norocosul și ce mesaj a transmis
13:25
Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române a fost ridicat. Cine este norocosul și ce mesaj a transmis
LOTO Cel mai mare premiu din istoria Joker, de aproape 13 milioane de euro, câștigat cu un bilet de numai 14,50 de lei. Unde a fost jucat
13:11
Cel mai mare premiu din istoria Joker, de aproape 13 milioane de euro, câștigat cu un bilet de numai 14,50 de lei. Unde a fost jucat
NEWS ALERT Nicușor Dan anunță consultări după decizia de astăzi a social-democraților: „Probabil că vom intra în turbulențe politice”
13:09
Nicușor Dan anunță consultări după decizia de astăzi a social-democraților: „Probabil că vom intra în turbulențe politice”
ACTUALITATE Alex Bodi răspunde acuzațiilor din dosar: „Nu am profitat de naivitatea nimănui”
13:00
Alex Bodi răspunde acuzațiilor din dosar: „Nu am profitat de naivitatea nimănui”
Mediafax
Simion: „Împăratul este gol". Coaliția toxică o să sfârșească
Digi24
Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar pentru 20 de zile
Cancan.ro
Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat 'îmbăTamaș'
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Click
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care își încarcă bateriile
Digi24
Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria progresistă” revendică primul loc în alegerile anticipate
Cancan.ro
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Începe recensământul traficului rutier. Ce urmărește CNAIR?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
De ce trebuie să-ți cureți salteaua și cum trebuie să o faci
ECONOMIE Guvernatorul BNR critică lipsa educației financiare: Îl ia pe bietul ROBOR de dimineaţă până seara și îl tăvăleşte, îl face marele duşman al României
14:49
Guvernatorul BNR critică lipsa educației financiare: Îl ia pe bietul ROBOR de dimineaţă până seara și îl tăvăleşte, îl face marele duşman al României
FLASH NEWS Reacția Kremlinului, după ce Rumen Radev a câștigat alegerile parlamentare din Bulgaria
14:45
Reacția Kremlinului, după ce Rumen Radev a câștigat alegerile parlamentare din Bulgaria
SCANDALOS Netanyahu condamnă „în termeni duri” distrugerea unei statui a lui Iisus Cristos din Liban de către un soldat IDF
14:40
Netanyahu condamnă „în termeni duri” distrugerea unei statui a lui Iisus Cristos din Liban de către un soldat IDF
Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează cu Gândul și face propagandă politică. Solicităm public tuturor autorităților competente să ia măsuri. Gândul a sesizat deja Ministerul de Interne și ANCOM
14:30
Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează cu Gândul și face propagandă politică. Solicităm public tuturor autorităților competente să ia măsuri. Gândul a sesizat deja Ministerul de Interne și ANCOM
SPORT EXCLUSIV DINAMO azi, de la ora 18.00. A înviat Dinamo! Schimbare IMPORTANTĂ în conducere: cine deține puterea acum. Momentul adevărului pentru stadion
14:29
EXCLUSIV DINAMO azi, de la ora 18.00. A înviat Dinamo! Schimbare IMPORTANTĂ în conducere: cine deține puterea acum. Momentul adevărului pentru stadion
ACTUALITATE Alex Bodi despre acuzații și arest: relații controversate, dosare întoarse și un an pierdut
13:41
Alex Bodi despre acuzații și arest: relații controversate, dosare întoarse și un an pierdut

