Ultima propunere de comasare a comunelor mici, pe baza bugetelor. Ideea aparține unei foste deputate de Iași

Cosette Chichirău, fost deputat USR, este autoarea ultimei propuneri de comasare a comunelor mici, pe baza bugetelor. Potrivit Ziarul de Iași, ea a legat aplicația de datele financiare raportate de fiecare comună.

Din câte se pare, Chichirău a construit o aplicație care acoperă toată România.

Cum s-ar ajunge la 1333 de comune

Profesorul ieșean Vasile Cotiugă a făcut o simulare pornind de la 7.000 de locuitori minim pentru fiecare din viitoarele unități administrativ-teritoriale. În schimb, Cosette Chichirău a coborât nivelul populației la 5.000 de locuitori, ținând cont de rezultatele ultimului recensământ.

Folosind acest criteriu (perfect adaptabil), în România ar mai rămâne doar 1333 de comune, din mai bine de 3000 câte sunt în prezent. De exemplu, în județul Iași s-ar restrânge numărul comunelor la o treime, potrivit simulării prof. Cotiugă. După aplicația Cosettei Chichirău, ar mai rămâne vreo 60 de comune.

Simularea folosită de ex-deputatul USR ține cont și de informațiile financiare ale fiecărei UAT, precum veniturile proprii realizate, cheltuielile de personal, cele de funcționare, precum și cheltuielile de dezvoltare. Toate aceste date sunt raportate de primării la administrațiile județene, respectiv la Ministerul Finanțelor.

Propunerea de comasare a mai luat în considerare istoricul comunelor (mai întinse în trecut), poziționarea localităților pe cursuri de apă de-a lungul cărora s-au construit apoi drumuri și distanța dintre reședință și cel mai îndepărtat sat (cel mult 25 km).

