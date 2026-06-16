Raed Arafat așteaptă decizia CAB de restituire a telefonului reținut de procurorii militari în „dosarul Elicopterul”. Șeful DSU merge pe urmele generalului Vlad Gheorghiță, încercând să convingă instanța Curții de Apel București, prin contestația depusă la ordonanța dată de procurorii militari în dosarul presupuselor angajări fictive, să își ia telefonul mobil înapoi.

Acest telefon i-a fost reținut atunci când procurorii au efectuat pecheziții la sediul Departamentului pentru Situații de Urgență, la finelele lunii martie a acestui an. Azi, Curtea de Apel a amânat pronunțarea pe contestația depusă de Arafat pentru data de 19 iunie 2026.

Percheziții informatice pentru toate telefoanele reținute

La Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel au fost deschise două dosare în care Raed Arafat este implicat. Primul privește aceste angajări fictive și în care anchetatorii efectuează acum cercetări in rem.

Conform surselor Gândul, în această cauză au fost audiate mai multe persoane, salariați DSU. De altfel, nu numai lui Arafat i s-a reținut telefonul, ci și altor persoane care au fost audiate deja în acest dosar. La ora actuală, toate telefoanele reținute sunt supuse percheziției informatice.

Cine sunt suspecții din dosarul „Elicopterul”

În al doilea dosar, Raed Arafat are calitatea de suspect, fiind începută urmărirea penală „in personam”. El este acuzat de complicitate la contrabandă în legătură cu achiziționarea unui elicopter în 2017.

În acest dosar sunt puse sub acuzare 17 persoane, mulți dintre ei ofițeri din cadrul IGAv, dar și de la Elvis Helicopter și unul de la Omniasig. Ei sunt cercetați pentru contrabandă, în formă de coautorat, complicitate și instigare.

Conform anchetatorilor, în urma negocierilor dintre asigurator și autorități, despăgubirea pentru elicopterul SMURD prăbușit în 2016 în Republica Moldova a fost făcută prin achiziționarea unui nou elicopter care a fost adus în țară.

Import fără taxe vamale

Acesta a fost un import pentru care trebuiau plătite taxele vamale. Numai că, în acest caz, nu au fost făcute declarațiile vamale, a fost o sustragere de la controlul vamal, susțin surse judiciare. Acest elicopter a fost adus în țară pe aeroportul din Sibiu. TVA s-ar fi ridicat la suma de 900.000 euro.

Dosarul “Elicopterul” a fost deschis la DNA în 2020 și clasat ulterior, nefiind găsite fapte de corupție și abuz în serviciu, dar cauza a fost declinată pentru continuarea cercetărilor pe alte fapte la Parchetul Tribunalului București.

La rândul său, PTB a declinat ancheta la Parchetul Militar, întrucât în cauză au apărut suspiciuni cu privire la implicarea unui general, fost șef al IGAv.

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