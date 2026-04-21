Povestea dosarului în care Raed Arafat este acuzat de complicitate la contrabandă. Cazul are legătură cu prăbușirea unui elicopter SMURD în Republica Moldova

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a fost pus sub acuzare de procurorii militari, pentru complicitate la contrabandă. Dosarul în care este acuzat șeful DSU pornește de la prăbușirea unui elicopter SMURD în Republica Moldova și de la modul în care aeronava a fost înlocuită cu o alta pentru care nu s-a plătit TVA.

Procurorii din cadrul Parchetului Militar au dispus continuarea urmăririi penale față de 17 persoane în dosarul care vizează presupuse fapte de contrabandă legate de importul și utilizarea unui elicopter destinat misiunilor SMURD.

Punctul de plecare al dosarului: prăbușirea unui elicopter SMURD în Republica Moldova

Povestea dosarului în care Raed Arafat este pus sub acuzare pentru complicitate la contrabandă începe cu un eveniment petrecut în 2016. Prăbușirea unui elicopter SMURD în Republica Moldova s-a soldat cu dauna totală a aeronavei și cu decesul celor patru persoane aflate la bord.

În urma acestui incident, asiguratorul avea opțiunea de a plăti o despăgubire de aproximativ 5,2 milioane de euro sau de a înlocui aeronava distrusă cu una similară. Conform comunicatului, „părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configurație rezonabil asemănătoare”.

Procurorii acuză că TVA-ul de 1 milion de euro nu a fost plătit

Conform anchetatorilor, pentru noul elicopter adus în România, preluat în 2017 din insula Guernsey, nu au fost achitate taxele vamale. Așadar, problema investigată de procurori ține de modul în care elicopterul a intrat în țară. Aeronava nu ar fi trecut prin procedurile vamale obișnuite, motiv pentru care au apărut suspiciunile legate de neplata TVA-ului de aproximativ 1 milion de euro.

Raed Arafat, pus sub urmărire pentru complicitate la contrabandă

În contextul acestor nereguli, șeful DSU a fost pus sub urmărie de Parchetul Militar pentru complicitate la contrabandă. Audierea lui Raed Arafat face parte dintr-o serie mai amplă de verificări privind documentele și procedurile utilizate în anul 2017 pentru achiziția elicopterului SMURD.

