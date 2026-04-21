Prima pagină » Știri politice » Povestea dosarului în care Raed Arafat este acuzat de complicitate la contrabandă. Cazul are legătură cu prăbușirea unui elicopter SMURD în Republica Moldova

Galerie Foto 2
Șeful DSU, Raed Arafat / Sursa foto: Alexandra Pandrea (GÂNDUL)

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a fost pus sub acuzare de procurorii militari, pentru complicitate la contrabandă. Dosarul în care este acuzat șeful DSU pornește de la prăbușirea unui elicopter SMURD în Republica Moldova și de la modul în care aeronava a fost înlocuită cu o alta pentru care nu s-a plătit TVA. 

Procurorii din cadrul Parchetului Militar au dispus continuarea urmăririi penale față de 17 persoane în dosarul care vizează presupuse fapte de contrabandă legate de importul și utilizarea unui elicopter destinat misiunilor SMURD.

Punctul de plecare al dosarului: prăbușirea unui elicopter SMURD în Republica Moldova

Povestea dosarului în care Raed Arafat este pus sub acuzare pentru complicitate la contrabandă începe cu un eveniment petrecut în 2016. Prăbușirea unui elicopter SMURD în Republica Moldova s-a soldat cu dauna totală a aeronavei și cu decesul celor patru persoane aflate la bord.

În urma acestui incident, asiguratorul avea opțiunea de a plăti o despăgubire de aproximativ 5,2 milioane de euro sau de a înlocui aeronava distrusă cu una similară. Conform comunicatului, „părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configurație rezonabil asemănătoare”.

Procurorii acuză că TVA-ul de 1 milion de euro nu a fost plătit

Conform anchetatorilor, pentru noul elicopter adus în România, preluat în 2017 din insula Guernsey, nu au fost achitate taxele vamale. Așadar, problema investigată de procurori ține de modul în care elicopterul a intrat în țară. Aeronava nu ar fi trecut prin procedurile vamale obișnuite, motiv pentru care au apărut suspiciunile legate de neplata TVA-ului de aproximativ 1 milion de euro.

Raed Arafat, pus sub urmărire pentru complicitate la contrabandă

În contextul acestor nereguli, șeful DSU a fost pus sub urmărie de Parchetul Militar pentru complicitate la contrabandă. Audierea lui Raed Arafat face parte dintr-o serie mai amplă de verificări privind documentele și procedurile utilizate în anul 2017 pentru achiziția elicopterului SMURD.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Toni Neacșu râde de predicțiile lui Andrei Caramitru: Pentru cine vrea să vadă ce se va mai întâmpla cu adevărat, e suficient să citească invers
16:49
Toni Neacșu râde de predicțiile lui Andrei Caramitru: Pentru cine vrea să vadă ce se va mai întâmpla cu adevărat, e suficient să citească invers
CONTROVERSĂ Crin Antonescu, necruțător cu USR: Ce tupeu să ai ca USR-ist să vorbești despre securiști!? Sunt părinții voștri!  
16:39
Crin Antonescu, necruțător cu USR: Ce tupeu să ai ca USR-ist să vorbești despre securiști!? Sunt părinții voștri!  
ULTIMA ORĂ Crin Antonescu: Astăzi țara este condusă de USR. De partidele 3-4-5/ Primele două partide, PSD și AUR sunt în afara puterii
16:23
Crin Antonescu: Astăzi țara este condusă de USR. De partidele 3-4-5/ Primele două partide, PSD și AUR sunt în afara puterii
FLASH NEWS Bolojan anunță când va fi finalizat programul SAFE: „Este un proiect important care ţine de capacitatea de apărare a ţării noastre”
16:08
Bolojan anunță când va fi finalizat programul SAFE: „Este un proiect important care ţine de capacitatea de apărare a ţării noastre”
FLASH NEWS Dominic Fritz vrea ca PSD să iasă complet din guvern: ”Să-și retragă toți oamenii, toate amantele și pilele”
15:54
Dominic Fritz vrea ca PSD să iasă complet din guvern: ”Să-și retragă toți oamenii, toate amantele și pilele”
REACȚIE Cum răspunde Cătălin Predoiu, întrebat dacă vrea să fie premier cu susținerea PSD
15:29
Cum răspunde Cătălin Predoiu, întrebat dacă vrea să fie premier cu susținerea PSD
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
De ce planetele care orbitează doi Sori sunt atât de rare? Cercetătorii „dau vina” pe teoriile lui Einstein
EXTERNE Sandvișul preferat al Reginei Elisabeta a II-a, pe care l-a mâncat zilnic timp de 90 de ani
16:59
Sandvișul preferat al Reginei Elisabeta a II-a, pe care l-a mâncat zilnic timp de 90 de ani
ULTIMA ORĂ Donald Trump anunță negocieri decisive cu Iranul și exclude prelungirea armistițiului: „Cred că vom ajunge la o înțelegere importantă”
16:56
Donald Trump anunță negocieri decisive cu Iranul și exclude prelungirea armistițiului: „Cred că vom ajunge la o înțelegere importantă”
METEO Ninsori în toiul primăverii. Ninge ca-n povești în România, azi, 21 aprilie 2026
16:53
Ninsori în toiul primăverii. Ninge ca-n povești în România, azi, 21 aprilie 2026
ACTUALITATE Viața revine la Cernobîl. Sanctuarul morții radioactive se transformă într-o rezervație naturală
16:52
Viața revine la Cernobîl. Sanctuarul morții radioactive se transformă într-o rezervație naturală
TRANSPORT Ciprian Șerban anunță că preluarea portului moldovenesc Giurgiulești a fost finalizată: ”Investiție strategică, cu miză regională și europeană”
16:33
Ciprian Șerban anunță că preluarea portului moldovenesc Giurgiulești a fost finalizată: ”Investiție strategică, cu miză regională și europeană”
EXCLUSIV Antonescu: Suntem în plină comedie! USR conduce România și le mai ține piept Bolojan/A ajuns Nicușor mai puțin userist decât Bolojan
16:30
Antonescu: Suntem în plină comedie! USR conduce România și le mai ține piept Bolojan/A ajuns Nicușor mai puțin userist decât Bolojan

Cele mai noi

Trimite acest link pe