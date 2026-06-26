Bogdan Cimbru, avocatul oamenilor de afaceri iordanieni vizați în dosarul de mare corupție în care și Ciprian Ciucu – fost edil al Sectorului 6, actual primar general al Capitalei – a fost pus sub acuzare, vine cu detalii în exclusivitate din cel mai fierbinte dosar al momentului. Acesta susține că dezvoltatorii imobiliari erau exasperați de birocrația excesivă a autorităților locale. Aceștia ar fi depus documentația necesară pentru un proiect imobiliar, dar timp de 2 ani nu s-a întâmplat nimic. Coincidență sau nu, după „finanțarea” campaniei primarului, au venit și autorizațiile solicitate.

În data de 17 iunie, Ciprian Ciucu a fost plasat, pentru 60 de zile, sub control judiciar.

„Consecința unui sistem administrativ birocratic care determină oamenii de afaceri să facă compromisuri”

În exclusivitate pentru Gândul, avocatul Bogdan Cimbru a decis să ridice acest adevărat văl al misterului și să explice speța controversată, transformată într-un dosar penal.

Bogdan Cimbru acuză un „sistem administrativ birocratic care determină oamenii de afaceri să facă compromisuri”. Nu mai puțin de doi ani ar fi așteptat afaceriștii iordanieni o reacție din partea autorităților române, dezvăluie avocatul.

„Acest dosar penal este consecința unui sistem administrativ birocratic care determină oamenii de afaceri să facă compromisuri pentru a obține solutionarea unor cereri perfect legale”, a declarat Bogdan Cimbru, avocatul celor doi oameni de afaceri.

Documentația aferentă obținerii autorizației de construire, depusă de peste 2 ani

Avocatul Bogdan Cimbru susține că oamenii de afaceri iordanieni ar fi depus de peste doi ani jumătate documentația aferentă eliberării autorizației de construire aferenta parcării proiectului imobiliar de pe lacul Morii din Capitală.

„Clienții mei depuseseră documentația aferentă obținerii autorizației de construire la Primăria Sectorul 6 de peste doi ani de zile, factorii decidenți neanalizând solicitarea acestora.

Acest fapt a determinat un blocaj total al afacerii, având în vedere ca peste 250 de familii erau afectate.

Era vorba de o simplă autorizație pentru 60 de locuri de parcare, blocurile fiind edificate. Dar legislația fiind schimbată, a fost majorat numărul minim de locuri de parcare aferent unui bloc”, a mai declarat avocatul Bogdan Cimbru.

„Firma clienților mei a riscat insolvența”

Avocatul Bogdan Cimbru mai spune că firma oamenilor de afaceri iordanieni a riscat insolvența, în astfel de condiții. Potrivit acestuia, documentația necesară a fost completă și corect întocmită.

Totuși, oamenii de afaceri s-au lovit de un „dezinteres” al autorităților locale.

„Firma clienților mei a riscat insolvența. Disperarea acestora, determinată de dezinteresul autorităților locale, a condus la contactarea coinculpaților din dosar, în scopul lămuririi situației.

Documentația a fost completă și corect întocmită, aspect confirmat ulterior prin emiterea tuturor certificatelor de urbanism și a autorizației de construire”, a mai spus avocatul Bogdan Cimbru.

Avocatul nu a dorit să ofere și alte detalii legate de starea de fapt din dosar, respectiv sumele de bani care au plecat de la clienții săi, în baza înțelegerii cu Odeta Nistor, fosta șefă ONJN, arestată preventiv pentru 30 de zile.

Bogdan Cimbru a explicat că, la acest moment, legea nu îi permite să ofere detalii concrete, deoarece dosarul este în faza de urmărire penală, care este o fază nepublică.

DNA: „F oloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală”

Prin intermediul unui comunicat de presă, DNA a transmis precizări în legătură cu acest dosar.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de următorii inculpați:

• M.N.K.A. și M.M. (oameni de afaceri), începând cu data de 17 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită;

• S.I. (om de afaceri), începând cu data de 17 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită;

• CIUCU CIPRIAN (la data faptelor primar al Sectorului 6 București), începând cu data de 18 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București. (…)

Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul CIUCU CIPRIAN, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”, au transmis reprezentanții DNA.