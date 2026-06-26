Prima pagină » Știri » Avocatul dezvoltatorilor imobiliari din dosarul „Ciucu” rupe tăcerea. Cum și de ce ar fi ajuns afaceriștii iordanieni să-i finanțeze campania primarului liberal, aflat acum sub control judiciar

Avocatul dezvoltatorilor imobiliari din dosarul „Ciucu” rupe tăcerea. Cum și de ce ar fi ajuns afaceriștii iordanieni să-i finanțeze campania primarului liberal, aflat acum sub control judiciar

Avocatul dezvoltatorilor imobiliari din dosarul „Ciucu” rupe tăcerea. Cum și de ce ar fi ajuns afaceriștii iordanieni să-i finanțeze campania primarului liberal, aflat acum sub control judiciar
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bogdan Cimbru, avocatul oamenilor de afaceri iordanieni vizați în dosarul de mare corupție în care și Ciprian Ciucu – fost edil al Sectorului 6, actual primar general al Capitalei – a fost pus sub acuzare, vine cu detalii în exclusivitate din cel mai fierbinte dosar al momentului. Acesta susține că dezvoltatorii imobiliari erau exasperați de birocrația excesivă a autorităților locale. Aceștia ar fi depus documentația necesară pentru un proiect imobiliar, dar timp de 2 ani nu s-a întâmplat nimic. Coincidență sau nu, după „finanțarea” campaniei primarului, au venit și autorizațiile solicitate.

În data de 17 iunie, Ciprian Ciucu a fost plasat, pentru 60 de zile, sub control judiciar.

  • Potrivit DNA, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București – la acel moment -, Ciprian Ciucu ar fi primit foloase necuvenite „în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”.
  • Procurorii DNA susțin că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, oameni de afaceri iordanieni ar fi oferit „foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a lui Ciprian Ciucu”.

„Consecința unui sistem administrativ birocratic care determină oamenii de afaceri să facă compromisuri”

În exclusivitate pentru Gândul, avocatul Bogdan Cimbru a decis să ridice acest adevărat văl al misterului și să explice speța controversată, transformată într-un dosar penal.

Bogdan Cimbru acuză un „sistem administrativ birocratic care determină oamenii de afaceri să facă compromisuri”. Nu mai puțin de doi ani ar fi așteptat afaceriștii iordanieni o reacție din partea autorităților române, dezvăluie avocatul.

„Acest dosar penal este consecința unui sistem administrativ birocratic care determină oamenii de afaceri să facă compromisuri pentru a obține solutionarea unor cereri perfect legale”, a declarat Bogdan Cimbru, avocatul celor doi oameni de afaceri.

Avocatul Bogdan Cimbru

Documentația aferentă obținerii autorizației de construire, depusă de peste 2 ani

Avocatul Bogdan Cimbru susține că oamenii de afaceri iordanieni ar fi depus de peste doi ani jumătate documentația aferentă eliberării autorizației de construire aferenta parcării proiectului imobiliar de pe lacul Morii din Capitală.

Clienții mei depuseseră documentația aferentă obținerii autorizației de construire la Primăria Sectorul 6 de peste doi ani de zile, factorii decidenți neanalizând solicitarea acestora.

Acest fapt a determinat un blocaj total al afacerii, având în vedere ca peste 250 de familii erau afectate.

Era vorba de o simplă autorizație pentru 60 de locuri de parcare, blocurile fiind edificate. Dar legislația fiind schimbată, a fost majorat numărul minim de locuri de parcare aferent unui bloc”, a mai declarat avocatul Bogdan Cimbru.

„Firma clienților mei a riscat insolvența”

Avocatul Bogdan Cimbru mai spune că firma oamenilor de afaceri iordanieni a riscat insolvența, în astfel de condiții. Potrivit acestuia, documentația necesară a fost completă și corect întocmită.

Totuși, oamenii de afaceri s-au lovit de un „dezinteres” al autorităților locale.

Firma clienților mei a riscat insolvența. Disperarea acestora, determinată de dezinteresul autorităților locale, a condus la contactarea coinculpaților din dosar, în scopul lămuririi situației.

Documentația a fost completă și corect întocmită, aspect confirmat ulterior prin emiterea tuturor certificatelor de urbanism și a autorizației de construire”, a mai spus avocatul Bogdan Cimbru.

Avocatul nu a dorit să ofere și alte detalii legate de starea de fapt din dosar, respectiv sumele de bani care au plecat de la clienții săi, în baza înțelegerii cu Odeta Nistor, fosta șefă ONJN, arestată preventiv pentru 30 de zile.

Bogdan Cimbru a explicat că, la acest moment, legea nu îi permite să ofere detalii concrete, deoarece dosarul este în faza de urmărire penală, care este o fază nepublică.

DNA: „Foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală”

Prin intermediul unui comunicat de presă, DNA a transmis precizări în legătură cu acest dosar.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de următorii inculpați:

• M.N.K.A. și M.M. (oameni de afaceri), începând cu data de 17 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită;
• S.I. (om de afaceri), începând cu data de 17 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită;
• CIUCU CIPRIAN (la data faptelor primar al Sectorului 6 București), începând cu data de 18 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București. (…)

Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul CIUCU CIPRIAN, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”, au transmis reprezentanții DNA. 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Cât a plătit statul român pentru excursia lui Irineu Darău la Dakar. Ministrul USR al Economiei l-a însoțit pe Dacian Cioloș, candidat la șefia Francofoniei
17:44
Cât a plătit statul român pentru excursia lui Irineu Darău la Dakar. Ministrul USR al Economiei l-a însoțit pe Dacian Cioloș, candidat la șefia Francofoniei
ANALIZA de 10 Aceiași jucători, altă înțelegere? Când ar putea reîncepe jocul negocierilor între Moscova și Kiev, mediat de Trump. „Timpul lucra în favoarea Rusiei, situația s-a schimbat”
10:00
Aceiași jucători, altă înțelegere? Când ar putea reîncepe jocul negocierilor între Moscova și Kiev, mediat de Trump. „Timpul lucra în favoarea Rusiei, situația s-a schimbat”
EXCLUSIV Detalii în exclusivitate din ancheta DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu. Ce ar fi primit la schimb afaceriștii iordanieni îndemnați să-i finanțeze campania electorală. Primarul Capitalei a picat pe interceptările dintre Denise Rifai și Odeta Nestor, șefa ONJN
06:00
Detalii în exclusivitate din ancheta DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu. Ce ar fi primit la schimb afaceriștii iordanieni îndemnați să-i finanțeze campania electorală. Primarul Capitalei a picat pe interceptările dintre Denise Rifai și Odeta Nestor, șefa ONJN
Gândul de Vreme Unde vor fi astăzi 35 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Meterologii ANM au actualizat prognoza
10:29, 24 Jun 2026
Unde vor fi astăzi 35 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Meterologii ANM au actualizat prognoza
ANALIZA de 10 Sectorul petrolier al Rusiei rezistă, deși este atacat constant de Ucraina. Luptă acerbă între dronele ucrainene și echipele de reparații rusești
10:00, 24 Jun 2026
Sectorul petrolier al Rusiei rezistă, deși este atacat constant de Ucraina. Luptă acerbă între dronele ucrainene și echipele de reparații rusești
CONTROVERSĂ Izolarea lui Putin. Liderul de la Kremlin, prins între „șoimii” pro-război, elitele Rusiei și propagandiști. „O presiune puternică”
09:00, 24 Jun 2026
Izolarea lui Putin. Liderul de la Kremlin, prins între „șoimii” pro-război, elitele Rusiei și propagandiști. „O presiune puternică”
Mediafax
Trei suroti au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Digi24
EXCLUSIV Mircea Cărtărescu, în mijlocul unei controverse după o poză editată cu AI de la întâlnirea sa cu papa. Reacția scriitorului
Cancan.ro
Surpriză de proporții! Câte zile de caniculă anunță meteorologii Accuweather pentru luna iulie, în România
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Mai e AUR partid extremist? Marea schimbare din haosul politic
Mediafax
ÎNTÂLNIRE SURPRIZĂ între Nicușor Dan și unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Bolojan
Click
Mirabela Dauer, mărturisiri dureroase despre fiul ei pe care nu l-a mai văzut de peste două decenii: „Nu mi-a zis mamă niciodată”
Digi24
VIDEO Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful lui”
Cancan.ro
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit MORT 😲
Ce se întâmplă doctore
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
O statuetă de patrimoniu din Germania, găsită în locuința unui bărbat din România
HOROSCOP Zodia care va afla un adevăr ascuns care îi va schimba radical viața, până pe 15 august 2026: „Este o etapă de regenerare profundă”
07:58
Zodia care va afla un adevăr ascuns care îi va schimba radical viața, până pe 15 august 2026: „Este o etapă de regenerare profundă”
NEWS ALERT Noi atacuri cu drone în apropiere de Dunăre. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert la 4 dimineața
07:41
Noi atacuri cu drone în apropiere de Dunăre. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert la 4 dimineața
FLASH NEWS Dezastru în Venezuela, după seismele de 7,5 și 7,2. Bilanțul urcă la 235 de morți, peste 4.300 de răniți și peste 250 de clădiri prăbușite
07:40
Dezastru în Venezuela, după seismele de 7,5 și 7,2. Bilanțul urcă la 235 de morți, peste 4.300 de răniți și peste 250 de clădiri prăbușite
Cum a ajuns Damian Drăghici un artist internațional? „Am fugit în Grecia, am cerșit, am cântat la pian și la tobe. Toate experiențele m-au modelat”
07:30
Cum a ajuns Damian Drăghici un artist internațional? „Am fugit în Grecia, am cerșit, am cântat la pian și la tobe. Toate experiențele m-au modelat”

Cele mai noi

Trimite acest link pe