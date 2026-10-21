Ce fel de echipamente comercializează firma care este cercetată în noul dosar al lui Călin Georgescu

Pe numele lui Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, aflat în arest preventiv, a fost deschis cel de-al patrulea dosar penal. Potrivit informațiilor obținute de Gândul, Călin Georgescu ar fi solicitat unui specialist să găsească tehnica de înregistrare folosită de procurori pentru a-l intercepta. Specialistul contactat este Vlad-Alin Zamfir, iar firma implicată în această acțiune de „periere” a casei lui Georgescu este SMT DISCRET MISSION SRL.

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au efectuat – astăzi – percheziții la domiciliile lui Călin Georgescu și Vlad-Alin Zamfir.

Procurorii cercetează săvârșirea infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracțiunile de alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice.

Procurorii îl suspectează pe Călin Georgescu că ar fi angajat un specialist care să-i scaneze locuința din Mogoșoaia pentru a găsi microfoanele plantate de procurori.

Echipamentele comercializate de firma SMT DISCRET MISSION SRL

Pe site-ul clubafaceri.ro există mai multe produse comercializate de firma lui Vlad-Alin Zamfir, SMT DISCRET MISSION SRL. Este vorba, în special, despre scannere, detectoare de frecvențe, detectoare de microfoane ascunse.

Prețurile pleacă de la câteva sute de lei și ajung până la câteva mii de lei.

DETECTOR DE FRECVENTE IBQ F-HUNTER [IBQ21] – 419 lei

„A fost creat in special pentru a detecta frecventele UHF / VHF – (Transmisie voce tip \walkie-talkie\, Camere wireless si alte dispozitive care utilizeaza transmisie RF)”, se precizează pe site.

DETECTOR DE CAMERE ȘI MICROFOANE SPION – 579 lei

„Un dispozitiv apreciat pentru conceptul simplu si eficient al sistemului de detectare a dispozitivelor spion”, se menționează în prezentare.

SCANNER VIDEO PROFESIONAL | WIRELESS | [WGS-99] – 2.200 lei

„Dispozitivul poate fi util si pentru a supraveghea in timp real camerele wireless pe care le-ati instalat in locuinta/biroul Dvs”, arată prezentarea.

KIT SCANNER PROFESIONAL PCSB [TK4-5] – 6.840 lei

„Detecteaza orice transmitator audio – video – gps. Camere ascunse wireless, microfoane RF, telefoane mobile spion, bug-uri analog & digital”, se precizează în prezentare.

DETECTOR RAKSA IDET PROFESIONAL 900/1800/UMTS/DECT/WIFI/BLUETOOTH [4829XXZRT] – 2.989 lei

„Raksa iDet (Selective RF Detector) poate fi utilizat pentru a localiza o varietate larga de dispozitive cu transmisie radio, montate pentru a obtine informatii secrete”, se arată în prezentare.

DETECTOR PROFESIONAL CSR6105 VLF-RF GSX-K7 ~ 8GHZ [4G43] – 7.040 lei

„A fost construit pentru a localiza dispozitivele electronie utilizate pentru colectarea informatiilor personale in mod ilegal. (Microfoane – Camere etc.)”, este menționat pe site.

SCANNER DE FRECVENTE PROFESIONAL HFPM – [R56J] – 6.430 lei

„MFP-8000 poate fi folosit pentru a masura frecventa si intensitatea semnalelor radio intr-o incapere”, se precizează în anunțul postat.

TSCM IPROTECT 1207I DETECTOR PROFESIONAL 3G/GSM/GP RS/GPS [CPJ-66] – preț nespecificat

„Folosind I-KAY puteti detecta aparatele spion si le puteti localiza fiind ajutat de indicatorul grafic cu care este dotat acest detector”, este menționat în dreptul produsului.

Vlad Alin Zamfir, „Operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice”, la solicitarea lui Călin Georgescu

În acest dosar, Vlad Alin Zamfir este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

– Operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (…), constând în aceea că la data de 26.09.2026, la solicitarea numitului GEORGESCU CĂLIN, domiciliat în comuna Mogoșoaia, a pus la dispoziția acestuia dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii infracţiunilor prevăzute la art. 362 și art. 363 din C.p.

„În acest sens, a procedat la scanarea/verificarea imobilului numitului Georgescu Călin (…) în vederea identificării tehnicii de înregistrare audio-video montate de organele abilitate și deteriorării datelor informatice și perturbării acestor sisteme informatice, având cunoștință despre efectuarea percheziției domiciliare din data de 21.09.2026 de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală la acea adresă”, susțin procurorii.

– Tentativă la infracţiunile de:

• Alterarea integrităţii datelor informatice

• Perturbarea funcţionării sistemelor informatice

(…) La data de 26.09.2026, la solicitarea numitului GEORGESCU CĂLIN, ulterior efectuării percheziției domiciliare din data de 21.09.2026 la adresa din com. Mogoșoaia (…) precum și a punerii în aplicare a unor măsuri de supraveghere tehnică în acea cauză, respectiv în dosarul de înșelăciune (…) a utilizat dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii infracţiunilor (…), respectiv în vederea alterării datelor informatice, perturbării ori deteriorării mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică și astfel a procedat la scanarea/verificarea imobilului numitului Georgescu Călin, așa cum i-a solicitat acesta, urmarea socialmente periculoasă neproducându-se din motive independente de voința acestora”, acuză procurorii DIICOT.