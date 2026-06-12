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Când scăpăm de ploi și furtuni. Prognoza meteorologilor ANM, pentru Gândul

Cristian Lisandru
Când scăpăm de ploi și furtuni. Prognoza meteorologilor ANM, pentru Gândul
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Vineri, la ora 10:00, a expirat codul portocaliu emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Începând de joi, de la orele prânzului, instabilitatea atmosferică a fost accentuată și s-au înregistrat averse torențiale în mai multe regiuni din țară. Până vineri, la ora 21:00, este valabil un cod galben emis de ANM.

În județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj au fost perioade cu instabilitate atmosferică accentuată.

  • S-au înregistrat averse torențiale, importante cantitativ.
  • Nu au lipsit intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 70…90 km/h și izolat grindină de medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă au fost local de 40…60 l/mp și izolat peste 70 l/mp, a transmis ANM.

Sursa – ANM

ANM: „Ne așteptăm și la cantități mai însemnate de apă”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a precizat ce ne așteaptă, din punct de vedere meteo, la sfârșit de săptămână.

Pe parcursul zilei de astăzi, în jumătatea de est a teritoriului vremea va fi, în general, instabilă. Vor fi averse însoțite și de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului, cel mai probabil în jumătatea estică a Munteniei, în Dobrogea și în sudul Moldovei.

  • Ne așteptăm și la cantități mai însemnate de apă, izolat peste 20-25 l pe metrul pătrat.
  • În aceste condiții, și temperaturile vor resimți o diferență față de intervalul anterior.
  • Este o scădere semnificativă, mai ales în aceste regiuni.
  • La nivel național, pe parcursul zilei de astăzi, temperaturile maxime se vor situa între 17-18 și cel mult 24-25°.

Sursa – ANM

Cele mai scăzute valori vor fi  în jumătatea de nord a Moldovei, în estul Transilvaniei, prin sudul Munteniei și poate și în zona deluroasă a Dobrogei”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Sursa – ANM

Cum va fi vremea în București

Și în București avem parte de o vreme instabilă.

În Capitală, vorbim de o vreme în continuare în general instabilă. Vom mai avea perioade cu averse și descărcări electrice, dar și o scădere semnificativă a temperaturii.

  • O maximă în Capitală astăzi, undeva în jurul a 22°.
  • Vântul va prezenta intensificări în regiunile estice Moldova, Dobrogea, Bărăgan, local și în partea de vest, de sud-vest a teritoriului, cu viteze mai mari în Oltenia.
  • Ne așteptăm la rafale în general de 40-50-55km/h.

În weekend, tendința este de încălzire treptată. Duminică, cel mai probabil, așteptăm valori termice de 26-27, izolat chiar 30° în extremitatea de sud-vest a teritoriului, mai probabil în zona Olteniei”, a mai transmis meteorologul de serviciu al ANM.

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