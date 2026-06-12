Când scăpăm de ploi și furtuni. Prognoza meteorologilor ANM, pentru Gândul

Vineri, la ora 10:00, a expirat codul portocaliu emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Începând de joi, de la orele prânzului, instabilitatea atmosferică a fost accentuată și s-au înregistrat averse torențiale în mai multe regiuni din țară. Până vineri, la ora 21:00, este valabil un cod galben emis de ANM.
În județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj au fost perioade cu instabilitate atmosferică accentuată.
În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă au fost local de 40…60 l/mp și izolat peste 70 l/mp, a transmis ANM.
La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a precizat ce ne așteaptă, din punct de vedere meteo, la sfârșit de săptămână.
„Pe parcursul zilei de astăzi, în jumătatea de est a teritoriului vremea va fi, în general, instabilă. Vor fi averse însoțite și de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului, cel mai probabil în jumătatea estică a Munteniei, în Dobrogea și în sudul Moldovei.
Cele mai scăzute valori vor fi în jumătatea de nord a Moldovei, în estul Transilvaniei, prin sudul Munteniei și poate și în zona deluroasă a Dobrogei”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
Și în București avem parte de o vreme instabilă.
„În Capitală, vorbim de o vreme în continuare în general instabilă. Vom mai avea perioade cu averse și descărcări electrice, dar și o scădere semnificativă a temperaturii.
În weekend, tendința este de încălzire treptată. Duminică, cel mai probabil, așteptăm valori termice de 26-27, izolat chiar 30° în extremitatea de sud-vest a teritoriului, mai probabil în zona Olteniei”, a mai transmis meteorologul de serviciu al ANM.