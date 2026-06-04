Rusia poartă de peste 4 ani un război împotriva Ucrainei. Economia Rusiei lui Putin a este supraîncălzită și dependentă de conflictul continuu. Țara devine din ce în ce mai autoritară. Drepturile politice sunt și mai restricționate. Numai că, de fiecare dată, Rusia nu s-a prăbușit.

Rusia a fost prezentată – și într-adevăr s-a prezentat – ca o amenințare pentru Occident timp de decenii, notează Dan Storyev într-o analiză a publicației independente The Moscow Times.

Există chiar un argument

Timp de câteva decenii, s-au putut vedea titluri în ziare care spuneau că Rusia este fie în pragul colapsului, fie se prăbușește în orice moment.

Un articol de copertă din 2001 – din The Atlantic – proclama

Recent, o nouă serie de argumente pentru declinul Rusiei au fost introduse în discurs, prevăzând prăbușirea armatei ruse sau chiar o lovitură de stat la Moscova.

„În interiorul Rusiei, civilii duc vieți relativ normale, nu se gândesc să se ridice cu furci împotriva Kremlinului”

Indiferent dacă aceste predicții apar sub formă de articole, videoclipuri sau cărți, ele au căpătat o formă în mare parte uniformă.

Evidențiază defecte reale în structura bizară a economiei Rusiei, politica Kremlinului, corupția rampantă și declinul inexorabil al populației.

„Apoi, fac predicții vagi despre o revenire la haosul anilor `90, o destrămare a Rusiei pe criterii etnice, un colaps economic total sau o revoltă populară iminentă.

Economia Rusiei s-a dovedit surprinzător de rezistentă, capabilă să facă față unor sancțiuni de proporții istorice.

În timp ce armata rusă este blocată în sânge și noroi în Ucraina, aceasta a demonstrat în repetate rânduri capacitatea de a se adapta, mai degrabă decât de a se prăbuși.

În interiorul Rusiei, civilii duc vieți relativ normale și probabil nu se gândesc să se ridice cu furci împotriva Kremlinului.

Mulți dintre ei se bucură de noile lansări de la Hollywood, cafenele șic și expoziții. Da, viața continuă chiar dacă orașele rusești sunt bombardate, iar economia încetinește.

Într-o epocă a competiției geopolitice fără precedent, ar fi rezonabil ca guvernele occidentale să investească în departamentele de studii despre Rusia din cadrul think tank-urilor și universităților.

Cu toate acestea, expertiza occidentală despre Rusia nu se bucură de epoca sa de aur. Multe astfel de departamente se închid sau își pierd finanțarea, în timp ce think tank-urile sunt afectate de probleme manageriale și financiare”, explică Dan Storyev.

„Moscova construiește în mod activ o cortină de fier a cunoașterii”

Rusia a devenit, de asemenea, din ce în ce mai izolată de cercetătorii occidentali, o tendință care a început în 2014 și s-a agravat în 2022.

Instituțiile de ambele părți au rupt contactul – instituțiile rusești au susținut invazia Ucrainei de către Putin (fie că este de bunăvoie, fie că este involuntară), lucru pe care instituțiile occidentale nu l-au putut lăsa să treacă.

„Acest lucru a dus la status quo-ul în care mulți experți ruși occidentali au fost de facto (și adesea oficial) interziși în țara pe care o studiau.

Foarte puțini experți, în zilele noastre, pot călători în siguranță în Rusia și pot vedea lucrurile cu ochii lor.

Moscova, la rândul său, descurajează

Instituțiile occidentale – cum ar fi Universitatea Yale – au fost desemnate din punct de vedere juridic drept „indezirabile”.

Asta înseamnă că orice interacțiune cu acestea ar putea duce la urmărire penală.

Moscova construiește în mod activ o «cortină de fier a cunoașterii». Cei care pledează pentru o studiere mai amănunțită a Rusiei riscă să fie etichetați drept marionete ale Kremlinului.

Între timp, cadrele universitare ruși exilate care reușesc să ajungă în Occident sunt adesea ostracizate. Nu neapărat pentru poziția lor politică, ci mai degrabă pentru că sunt ruși”, mai scrie Dan Storyev.

„O vulnerabilitate cheie a scenei intelectuale occidentale”

Prin urmare, experții ruși exilați care ar putea fi ascultați de politicienii occidentali sunt adesea activiști anti-Kremlin.

„Nu e de mirare, având în vedere că și-au văzut țara călcată în picioare, prin autoritarism, de Putin și cercul său.

În realitate, desigur, planurile exilaților de a pune capăt regimului lui Putin se limitează la găsirea unei ferestre de oportunitate. Analiza rațională este contaminată de obiective politice.

Prin urmare, Occidentul este descurajat să afle mai multe despre Rusia, în timp ce intelectualii ruși sunt descurajați să ajute Occidentul să afle mai multe despre Rusia.

Acest lucru creează un teren fertil pentru speculații nefondate și pentru iluzii legate de un colaps iminent.

Prin urmare, nu există suficientă expertiză în regiune dincolo de a considera Rusia ca un adversar. Ceea ce stimulează analizele axate pe găsirea fisurilor în regimul de la Kremlin și, eventual, pe convingerea că aceste fisuri sunt mortale.

Acest lucru este, de asemenea, emblematic pentru o vulnerabilitate cheie a scenei intelectuale occidentale. O incapacitate și o reticență generală de a concepe un model alternativ sustenabil la democrația liberală capitalistă”, avertizează Dan Storyev, scriitor și cercetător ruso-american.

Rusia oferă o fațadă strălucitoare publicului occidental și influencerilor

Rusia poate exista și – chiar ocazional – poate lovi. O face fie prin operațiuni secrete în Africa, fie prin amestec în Europa.

„Asta înseamnă a te confrunta cu ideea că modelul democratic liberal nu este singura concluzie logică pentru fiecare țară din lume.

Economiile occidentale rămân cele mai prospere de pe planetă.

Dar ele nu sunt percepute, adesea, de cetățenii de rând, care sunt adesea anxioși, prost plătiți și neîmpliniți, alimentând populismul de extremă dreapta.

Pe un astfel de fundal, Rusia oferă o fațadă strălucitoare publicului occidental și influencerilor precum Tucker Carlson sau Candace Owens, dispuși să o înghită.

Expertiza despre Rusia este presărată cu predicții nefondate despre colapsul său iminent. Și atunci nu este de mirare că încercările Occidentului de a influența societatea rusă sunt în mare parte zadarnice”, mai scrie Dan Storyev.

„Să nu vinzi blana ursului din pădure”

Există o zicală – „să nu vinzi blana ursului din pădure”.

„Avertizează împotriva planurilor bazate pe un rezultat pozitiv care s-ar putea să nu se întâmple niciodată.

Este un avertisment neluat în seamă de urechi surde. Activiștii au promovat o fantezie a Rusiei divizate în orașe-stat și republici etnice, combinând fantezii de dreapta și liberale.

Prin urmare, este mai ușor să ignori Rusia și să spui că oricum se prăbușește. Între timp, Moscova va continua să-și construiască incursiuni în Sudul Global, în timp ce soldații săi ucid sute de mii de oameni în inima Europei”, avertizează Dan Storyev.

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