Rusia poartă de peste 4 ani un război împotriva Ucrainei. Economia Rusiei lui Putin a este supraîncălzită și dependentă de conflictul continuu. Țara devine din ce în ce mai autoritară. Drepturile politice sunt și mai restricționate. Numai că, de fiecare dată, Rusia nu s-a prăbușit.
Rusia a fost prezentată – și într-adevăr s-a prezentat – ca o amenințare pentru Occident timp de decenii, notează Dan Storyev într-o analiză a publicației independente The Moscow Times.
Recent, o nouă serie de argumente pentru declinul Rusiei au fost introduse în discurs, prevăzând prăbușirea armatei ruse sau chiar o lovitură de stat la Moscova.
Indiferent dacă aceste predicții apar sub formă de articole, videoclipuri sau cărți, ele au căpătat o formă în mare parte uniformă.
Evidențiază defecte reale în structura bizară a economiei Rusiei, politica Kremlinului, corupția rampantă și declinul inexorabil al populației.
„Apoi, fac predicții vagi despre o revenire la haosul anilor `90, o destrămare a Rusiei pe criterii etnice, un colaps economic total sau o revoltă populară iminentă.
Într-o epocă a competiției geopolitice fără precedent, ar fi rezonabil ca guvernele occidentale să investească în departamentele de studii despre Rusia din cadrul think tank-urilor și universităților.
Cu toate acestea, expertiza occidentală despre Rusia nu se bucură de epoca sa de aur. Multe astfel de departamente se închid sau își pierd finanțarea, în timp ce think tank-urile sunt afectate de probleme manageriale și financiare”, explică Dan Storyev.
Rusia a devenit, de asemenea, din ce în ce mai izolată de cercetătorii occidentali, o tendință care a început în 2014 și s-a agravat în 2022.
Instituțiile de ambele părți au rupt contactul – instituțiile rusești au susținut invazia Ucrainei de către Putin (fie că este de bunăvoie, fie că este involuntară), lucru pe care instituțiile occidentale nu l-au putut lăsa să treacă.
„Acest lucru a dus la status quo-ul în care mulți experți ruși occidentali au fost de facto (și adesea oficial) interziși în țara pe care o studiau.
Moscova construiește în mod activ o «cortină de fier a cunoașterii». Cei care pledează pentru o studiere mai amănunțită a Rusiei riscă să fie etichetați drept marionete ale Kremlinului.
Între timp, cadrele universitare ruși exilate care reușesc să ajungă în Occident sunt adesea ostracizate. Nu neapărat pentru poziția lor politică, ci mai degrabă pentru că sunt ruși”, mai scrie Dan Storyev.
Prin urmare, experții ruși exilați care ar putea fi ascultați de politicienii occidentali sunt adesea activiști anti-Kremlin.
„Nu e de mirare, având în vedere că și-au văzut țara călcată în picioare, prin autoritarism, de Putin și cercul său.
Acest lucru creează un teren fertil pentru speculații nefondate și pentru iluzii legate de un colaps iminent.
Prin urmare, nu există suficientă expertiză în regiune dincolo de a considera Rusia ca un adversar. Ceea ce stimulează analizele axate pe găsirea fisurilor în regimul de la Kremlin și, eventual, pe convingerea că aceste fisuri sunt mortale.
Acest lucru este, de asemenea, emblematic pentru o vulnerabilitate cheie a scenei intelectuale occidentale. O incapacitate și o reticență generală de a concepe un model alternativ sustenabil la democrația liberală capitalistă”, avertizează Dan Storyev, scriitor și cercetător ruso-american.
Rusia poate exista și – chiar ocazional – poate lovi. O face fie prin operațiuni secrete în Africa, fie prin amestec în Europa.
„Asta înseamnă a te confrunta cu ideea că modelul democratic liberal nu este singura concluzie logică pentru fiecare țară din lume.
Pe un astfel de fundal, Rusia oferă o fațadă strălucitoare publicului occidental și influencerilor precum Tucker Carlson sau Candace Owens, dispuși să o înghită.
Expertiza despre Rusia este presărată cu predicții nefondate despre colapsul său iminent. Și atunci nu este de mirare că încercările Occidentului de a influența societatea rusă sunt în mare parte zadarnice”, mai scrie Dan Storyev.
Există o zicală – „să nu vinzi blana ursului din pădure”.
„Avertizează împotriva planurilor bazate pe un rezultat pozitiv care s-ar putea să nu se întâmple niciodată.
Este un avertisment neluat în seamă de urechi surde. Activiștii au promovat o fantezie a Rusiei divizate în orașe-stat și republici etnice, combinând fantezii de dreapta și liberale.
Prin urmare, este mai ușor să ignori Rusia și să spui că oricum se prăbușește. Între timp, Moscova va continua să-și construiască incursiuni în Sudul Global, în timp ce soldații săi ucid sute de mii de oameni în inima Europei”, avertizează Dan Storyev.
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