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Curtea de Apel din Paris a decis predarea imediată a lui Paul de România. Decizia nu e definitivă

Adina AnghelescuCristian Lisandru
Curtea de Apel din Paris a decis predarea imediată a lui Paul de România. Decizia nu e definitivă
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Astăzi, 18 iunie 2026, Curtea de Apel Paris a dispus predarea imediată către autoritățile române a lui Paul de România, în cadrul procedurii judiciare desfășurate în baza cooperării dintre autoritățile competente din România și Franța.

Anunțul a fost făcut de Ministerul Justiției în urmă cu puțin timp.

„Hotărârea reprezintă un moment important în această cauză și pune capăt unei proceduri judiciare care s-a desfășurat pe parcursul ultimilor trei ani.

Decizia instanței franceze constituie un succes al cooperării judiciare eficiente dintre România și Franța, confirmând angajamentul comun al celor două state pentru aplicarea principiilor statului de drept și respectarea obligațiilor asumate în cadrul mecanismelor europene de cooperare judiciară”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Justiției.

Paul de România / Foto – Wikipedia

„Menționăm că hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Paris nu este definitivă la acest moment”

În același comunicat se mai precizează că hotărârea pronunțată de Curtea de Apel din Paris nu este definitivă.

„Menționăm că hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Paris nu este definitivă la acest moment și că în prezent, sus-numitul se află sub control judiciar.

Autoritățile române vor continua să urmărească desfășurarea procedurilor judiciare și vor informa opinia publică cu privire la orice evoluție relevantă a cauzei”, se mai precizează în comunicatul Ministerului Justiției.

În prezent, Paul de România se află sub control judiciar impus de autoritățile franceze.

În luna iulie a anului trecut, Curtea de Apel de la Paris a refuzat extrădarea prințului Paul de România

În luna iulie a anului trecut, Curtea de Apel de la Paris a refuzat extrădarea prințului Paul de România. Acesta este condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării ilegale a Fermei Regale de la Băneasa.

Preşedintele Camerei pentru extrădări a Curţii de Apel de la Paris a subliniat că autorităţile române au avut justificare în a emite un nou mandat de arestare, dar că acesta avea „un caracter disproporţionat”.

  • Paul Philippe al României – care se prezenta ca fiind prințul Paul – a fost dat în urmărire în decembrie 2020.
  • Fugise din țară chiar înainte ca magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție să-l condamne definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare, în dosarul retrocedării ilegale a Fermei Regale de la Băneasa.

După pronunțarea deciziei de condamnare, polițiștii nu l-au mai găsit pe Paul al României în țară. A fost dat în urmărire internațională.

Fugarul a fost prins abia în 27 iunie 2022. A fost ridicat de polițiștii francezi de pe o stradă din Paris. Paul al României a fost încarcerat. Însă, în luna septembrie a aceluiași an, a fost eliberat și plasat sub control judiciar, printr-o decizie a Curții de Apel Paris. (alte informații AICI)

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