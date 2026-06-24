Vladimir Putin pare izolat. Se află în mijlocul unui triunghi ale cărui vârfuri sunt reprezentante de „șoimii” intransigenți pro-război, elite și propagandiști. O astfel de imagine poate oferi perspective îngrijorătoare în ceea ce privește eventuala încheiere a războiului din Ucraina. Totuși, liderul de la Kremlin este cel care ia deciziile, de fiecare dată. Cât de mult poate fi influențat Putin de anturajul său cel mai apropiat este încă un mare semn de întrebare.

Războiul din Ucraina a intrat în cel de-al cincelea an, iar perspectivele nu sunt deloc optimiste.

Putin a repetat, de multe ori, că o încheiere a războiului nu poate fi făcută decât în condițiile impuse de Moscova.

În același timp, Ucraina lui Zelenski încearcă să reziste, dar limita acestei rezistențe ridică, la rândul ei, semne de întrebare.

La Kremlin, curentul pro-război este încă puternic, iar o mișcare anti-Putin relevantă nu apare la orizont.

În astfel de condiții, incertitudinea se menține, iar scepticismul analiștilor militari este justificat.

Putin, sub presiunea elitei ruse

Cercetătorii independenți au observat o ruptură clară care apare în rândul elitelor ruse, se arată într-o analiză publicată de The Jamestown Foundation.

În același timp, „șoimii” din Rusia care cer „război până la o victorie finală” par a-și pierde influența în sfera informațională.

Sociologul Igor Eydman a sugerat că Putin „se află sub o presiune puternică din partea elitei ruse, care dorește să pună capăt războiului care a ajuns într-un impas”.

Acesta spune că tocmai din acest motiv i s-a permis oligarhului Roman Abramovici să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuții.

Rusia, fortăreață asediată?

Beneficiarii direcți ai războiului din Ucraina nu sunt singurii care pledează pentru continuarea conflictului.

Pentru acești oameni, ca și pentru Putin însuși, menținerea unei mentalități de fortăreață asediată a devenit un mijloc de supraviețuire personală. În astfel de condiții, continuă să facă lobby pentru o politică agresivă.

Andrei Bezrukov – ex-spion și acum membru al Consiliului pentru Politică Externă și de Apărare – a vorbit la Forumul Economic de la Sankt Petersburg. Discursul său a avut loc în timpul unei sesiuni pe tema „Principalele amenințări la adresa Rusiei în al doilea sfert al secolului XXI”.

Andrei Bezrukov a avertizat că Rusia va fi pe picior de război în următoarele „câteva decenii”, timp în care vor apărea două generații „în război”.

Putin, înclinat să asculte doar opinia „șoimilor”?

În același timp, politologul Tatiana Stanovaya sugerează că Putin este înclinat să asculte doar opinia „șoimilor”.

Stanovaya consideră că în mediul decizional predominant „au prins contur viziuni asupra lumii înrădăcinate”. Acestea „limitează numărul de indivizi admiși în cerc și filtrează informațiile care contrazic viziunea asupra lumii consacrată”.

Această viziune asupra lumii cuprinde mai multe convingeri.

Occidentul este în declin

Statele Unite își pierd hegemonia

Ucraina se destramă, iar armata sa se dezintegrează

Europa este în haos

Rusia avansează pe toate fronturile, iar victoria este inevitabilă.

În ceea ce privește nemulțumirea populară față de război, sociologii observă că scăderea ratingurilor lui Putin nu amenință încă stabilitatea regimului, se mai arată în analiza publicată de The Jamestown Foundation.

Această nemulțumire poate fi încă deviată către Ucraina, mai degrabă decât către autoritățile ruse. Conform unui sondaj recent realizat de Centrul Levada, 74% dintre respondenți susțin acțiunile forțelor armate ruse din Ucraina.

Comparativ cu lunile anterioare, acest indicator a crescut cu 6%. Creșterea numărului de atacuri ucrainene în Rusia ar putea fi unul dintre motivele acestei creșteri.

„Previziunile” lui Serghei Karaganov

Alarmantă este retorica celebrului „șoim” al Kremlinului, Serghei Karaganov, președinte de onoare al Prezidiului Consiliului pentru Politică Externă și de Apărare.

Potrivit acestuia, Rusia a intrat „într-o bătălie de proporții istorice mondiale, care deja pe termen mediu amenință distrugerea țării noastre și a întregii umanități”.

Singura cale de ieșire este „militarizarea, conversia la un mod de apărare națională a gândirii noastre în politică și economie”. În special, Karaganov cere din nou „consolidarea politicii de dependență de descurajarea nucleară”.

O astfel de poziție, de altfel, este identică cu viziunea asupra lumii a lui Vladimir Putin.

Semnale periculoase dinspre Belarus?

Putin pare să aibă, cel puțin deocamdată, mare încredere în „șoimii” care îl înconjoară. Există pericolul ca președintele Federației Ruse să caute o escaladare suplimentară.

Ar putea să creadă că nu trebuie decât să împingă și mai mult agresiunea pentru a sparge rezistența Europei și a Ucrainei și pentru a ieși din impas.

O astfel de escaladare ar putea lua forma atragerii Belarusului în război. Ar putea apărea o agresiune împotriva statelor baltice.

Volodimir Zelenski a declarat în luna mai că Moscova intenționează să atragă Belarusul în război.

Alți comentatori văd semnale periculoase în pregătirile din Belarus pentru un posibil atac asupra Ucrainei.

Statele baltice – unde dronele rusești se rătăcesc din ce în ce mai des – ar putea deveni, de asemenea, o țintă pentru un atac rusesc, deși probabilitatea, la acest moment, este redusă.

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