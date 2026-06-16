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Putin, prins în „capcana Anchorage”. Liderul de la Kremlin crede că războiul din Ucraina este contribuția sa la transformarea ordinii mondiale. „Occidentul decade, SUA își pierd hegemonia, Europa este în haos”

Cristian Lisandru
Putin, prins în „capcana Anchorage”. Liderul de la Kremlin crede că războiul din Ucraina este contribuția sa la transformarea ordinii mondiale. „Occidentul decade, SUA își pierd hegemonia, Europa este în haos”
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Vladimir Putin și Donald Trump / Foto - Mediafax
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După câteva săptămâni în care nu a făcut aproape niciun comentariu public despre războiul din Ucraina, Vladimir Putin a rupt tăcerea la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF). Poate că în Rusia există un sentiment tot mai mare că este timpul să se încheie războiul. Numai că Putin a fost clar și fără echivoc. Nu există nicio șansă ca probleme economice, impas pe front sau tensiuni interne să împingă Kremlinul să-și atenueze poziția față de război sau să facă unele concesii Kievului.

„Viziunea schițată de Putin la SPIEF a diferit, puțin, de ceea ce a repetat mulți ani”, notează Tatiana Stanovaya pentru Carnegie Endowment for International Peace.

  • Președintele a fost, în mod tipic, optimist în ceea ce privește economia rusă. Măsurile antiinflaționiste sunt eficiente.
  • PIB-ul crește odată cu veniturile gospodăriilor.
  • În ceea ce privește PIB-ul măsurat la paritatea puterii de cumpărare, Rusia a depășit întreaga Europă și se află acum pe locul patru în lume.
  • Există unele dificultăți, desigur, dar acestea sunt de rutină și sunt sub control.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Potrivit lui Putin, lumea se schimbă rapid

Între timp, potrivit lui Putin, lumea se schimbă rapid. Trece printr-o transformare majoră, care reprezintă începutul sfârșitului pentru Occident și NATO, pentru lumea unipolară și pentru standardele duble impuse.

Toate acestea îi dau liderului rus încrederea că războiul din Ucraina este contribuția sa la transformarea ordinii mondiale.

Acest sentiment de profundă dreptate istorică și mesianism nu lasă loc pentru înfrângere sau chiar concesii. Nici atitudinea lui Putin față de aspecte specifice ale războiului nu s-a schimbat.

Dar:

  • Ucraina își mărește amploarea atacurilor sale cu rază medie de acțiune împotriva Rusiei, ceea ce a stârnit discuții în rândul unor experți militari despre o preluare a controlului de către Kiev în spațiul aerian.
  • Ucraina efectuează acum atacuri masive cu drone asupra coridorului terestru care leagă Rusia de Crimeea. În peninsulă a apărut o criză a benzinei.
  • Ucraina atacă ținte logistice din Donbas și infrastructura din bazinul Mării Negre – din regiunea Krasnodar – a Rusiei.
  • Atacurile sunt atât de intense încât sistemele rusești de apărare aeriană de rază scurtă de acțiune rămân fără muniție.

Importanța și sustenabilitatea unui astfel de avantaj sunt deschise dezbaterii. Dar așteptările privind prăbușirea frontului ucrainean s-au disipat, iar avansul armatei ruse aproape că s-a oprit.

Nu pare probabil ca Rusia să poată captura părțile rămase din Donbas aflate încă sub control ucrainean în viitorul apropiat. Anul trecut părea că este doar o chestiune de timp”, punctează Tatiana Stanovaya.

Atitudinea lui Putin față de aspecte specifice ale războiului nu s-a schimbat / Foto – Mediafax

Capcana Anchorage

Nimic din toate acestea nu se regăsește, însă, în gândirea lui Putin. El insistă că Rusia „avansează pe întregul front”, și-a sporit controlul asupra regiunii Donețk de la 75% la 85% (ceea este o exagerare) și avansează cu încredere în regiunea Zaporojie.

Putin este încrezător că Moscova are încă un potențial semnificativ pentru escaladarea non-nucleară, în timp ce armata ucraineană se destramă.

„Cu alte cuvinte, poziția lui Putin rămâne neschimbată: nu există alternativă la ceea ce se presupune că s-a convenit vara trecută, când s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump la Anchorage, Alaska.

Vladimir Putin și Donald Trump / Foto – Mediafax

  • Ucraina trebuie să-și retragă trupele din Donbas și abia atunci războiul se va opri, făcând posibilă discutarea unei păci durabile.
  • Rusia nu are nevoie de un armistițiu.
  • Moscova consideră că acesta ar fi folosit doar pentru a opri avansul Rusiei și a câștiga timp pentru Kiev.
  • Putin nu are nicio intenție de a se întâlni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Nimeni de pe coridoarele puterii din Ucraina nu își dorește pacea, de unde și nevoia unei schimbări de regim acolo”, punctează Tatiana Stanovaya.

Putin insistă că Rusia „avansează pe întregul front” / Foto – Mediafax

Președintele rus consideră că situația sa este departe de a fi critică

Rusia este pregătită să accepte participarea Europei la negocierile de pace ca intermediar — dar numai dacă europenii respectă „cadrul acordurilor de la Anchorage”. Cu alte cuvinte, capitalele UE trebuie să înceapă să convingă Kievul să își retragă trupele din Donbas.

„Pe scurt, Putin se încurcă din ce în ce mai mult în capcana Anchorage. Kremlinul este din ce în ce mai hotărât că nu va accepta nimic altceva decât un acord imaginar. Totul devine din ce în ce mai puțin realist, pe zi ce trece”, continuă Tatiana Stanovaya.

Toate acestea infirmă ideea că Putin recunoaște că situația devine critică, caută o ieșire din ea și are nevoie doar de puțin ajutor în acest sens.

De fapt, președintele rus consideră că situația sa este departe de a fi critică și crede cu adevărat că victoria este inevitabilă”, mai scrie Tatiana Stanovaya.

Putin se încurcă din ce în ce mai mult în capcana Anchorage / Foto – Mediafax

Putin: Rusia avansează pe întregul front, victoria este inevitabilă

Putin este pregătit să obțină această victorie atât prin mijloace militare, cât și diplomatice – dar numai în condițiile Moscovei.

Problema nu este că președintele are la dispoziție doar informații selective sau că serviciile de securitate îi ascund informații în încercarea de a-l manipula.

Nu există nicio îndoială că Putin este cel care dă ordine.

  • Problema este că procesul decizional constă într-o singură persoană cu o viziune de neclintit asupra modului în care funcționează lumea.
  • Această viziune filtrează pe oricine ar putea crede altfel și orice informație care o contrazice.
  • Narațiunile care par să susțină această viziune sunt preluate și vehiculate la nesfârșit.

În această viziune asupra lumii, Occidentul decade, Statele Unite își pierd hegemonia, Ucraina se destramă.

  • Armata sa se dezintegrează, Europa este în haos.
  • Rusia avansează pe întregul front, victoria este inevitabilă.
  • Economia poate face față tuturor provocărilor care i se aduc, iar poporul rus își va sprijini conducătorii.
  • Prin urmare, nu ar trebui să se aștepte concesii din partea lui Putin, indiferent cât de gravă se va înrăutăți situația.

Președintele rus este sigur că vor exista întotdeauna suficiente resurse pentru războiul său. Dacă răbdarea se va epuiza, atunci acest lucru nu va duce la o relaxare a poziției sale, ci la o nouă rundă de escaladare”, încheie Tatiana Stanovaya.

Sursa foto main – Mediafax

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