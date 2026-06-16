Putin, prins în „capcana Anchorage”. Liderul de la Kremlin crede că războiul din Ucraina este contribuția sa la transformarea ordinii mondiale. „Occidentul decade, SUA își pierd hegemonia, Europa este în haos”

După câteva săptămâni în care nu a făcut aproape niciun comentariu public despre războiul din Ucraina, Vladimir Putin a rupt tăcerea la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF). Poate că în Rusia există un sentiment tot mai mare că este timpul să se încheie războiul. Numai că Putin a fost clar și fără echivoc. Nu există nicio șansă ca probleme economice, impas pe front sau tensiuni interne să împingă Kremlinul să-și atenueze poziția față de război sau să facă unele concesii Kievului.
„Viziunea schițată de Putin la SPIEF a diferit, puțin, de ceea ce a repetat mulți ani”, notează Tatiana Stanovaya pentru Carnegie Endowment for International Peace.
Între timp, potrivit lui Putin, lumea se schimbă rapid. Trece printr-o transformare majoră, care reprezintă începutul sfârșitului pentru Occident și NATO, pentru lumea unipolară și pentru standardele duble impuse.
„Toate acestea îi dau liderului rus încrederea că războiul din Ucraina este contribuția sa la transformarea ordinii mondiale.
Acest sentiment de profundă dreptate istorică și mesianism nu lasă loc pentru înfrângere sau chiar concesii. Nici atitudinea lui Putin față de aspecte specifice ale războiului nu s-a schimbat.
Dar:
Importanța și sustenabilitatea unui astfel de avantaj sunt deschise dezbaterii. Dar așteptările privind prăbușirea frontului ucrainean s-au disipat, iar avansul armatei ruse aproape că s-a oprit.
Nu pare probabil ca Rusia să poată captura părțile rămase din Donbas aflate încă sub control ucrainean în viitorul apropiat. Anul trecut părea că este doar o chestiune de timp”, punctează Tatiana Stanovaya.
Nimic din toate acestea nu se regăsește, însă, în gândirea lui Putin. El insistă că Rusia „avansează pe întregul front”, și-a sporit controlul asupra regiunii Donețk de la 75% la 85% (ceea este o exagerare) și avansează cu încredere în regiunea Zaporojie.
Putin este încrezător că Moscova are încă un potențial semnificativ pentru escaladarea non-nucleară, în timp ce armata ucraineană se destramă.
„Cu alte cuvinte, poziția lui Putin rămâne neschimbată: nu există alternativă la ceea ce se presupune că s-a convenit vara trecută, când s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump la Anchorage, Alaska.
Nimeni de pe coridoarele puterii din Ucraina nu își dorește pacea, de unde și nevoia unei schimbări de regim acolo”, punctează Tatiana Stanovaya.
Rusia este pregătită să accepte participarea Europei la negocierile de pace ca intermediar — dar numai dacă europenii respectă „cadrul acordurilor de la Anchorage”. Cu alte cuvinte, capitalele UE trebuie să înceapă să convingă Kievul să își retragă trupele din Donbas.
„Pe scurt, Putin se încurcă din ce în ce mai mult în capcana Anchorage. Kremlinul este din ce în ce mai hotărât că nu va accepta nimic altceva decât un acord imaginar. Totul devine din ce în ce mai puțin realist, pe zi ce trece”, continuă Tatiana Stanovaya.
Toate acestea infirmă ideea că Putin recunoaște că situația devine critică, caută o ieșire din ea și are nevoie doar de puțin ajutor în acest sens.
De fapt, președintele rus consideră că situația sa este departe de a fi critică și crede cu adevărat că victoria este inevitabilă”, mai scrie Tatiana Stanovaya.
Putin este pregătit să obțină această victorie atât prin mijloace militare, cât și diplomatice – dar numai în condițiile Moscovei.
Problema nu este că președintele are la dispoziție doar informații selective sau că serviciile de securitate îi ascund informații în încercarea de a-l manipula.
„Nu există nicio îndoială că Putin este cel care dă ordine.
În această viziune asupra lumii, Occidentul decade, Statele Unite își pierd hegemonia, Ucraina se destramă.
Președintele rus este sigur că vor exista întotdeauna suficiente resurse pentru războiul său. Dacă răbdarea se va epuiza, atunci acest lucru nu va duce la o relaxare a poziției sale, ci la o nouă rundă de escaladare”, încheie Tatiana Stanovaya.
Sursa foto main – Mediafax