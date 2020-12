Noul simptom al infecției cu Covid. Medicii sunt tot mai îngrijorați

Mai mulți medici din Pune, India au anunțat că au consultat pacienți cu coronavirus, care s-au confruntat cu simptome gastrointestinale.

Presa indiană scrie că pacienții au ajuns la spital cu simptome precum diareea și dureri de stomac groaznice.

Medicii au mai spus că pacienții nu aveau simptome specifice Covid-19, cum ar fi febra sau tusea!

Aceștia au vorbit despre doi bărbați, care s-au confruntat cu mari dureri de stomac și nu au mai putut să se miște.

Un alt pacient a avut vărsături și dureri abdominale severe. La radiografie, ambii pacienți aveau virusul în plămâni.

De altfel, diagnosticarea acestor simptome bizare care preced probleme cu respirația a devenit foarte necesară pentru depistarea din timp a bolii Covid.

Simptome Covid neașteptate: Diaree și greață

„Diareea, greața, vărsăturile și durerile de stomac trebuie reținute ca posibile simptome de Covid. Medicii trebuie să păstreze un indice ridicat de suspiciune atunci când pacientul prezintă simptome. Aproximativ 5% dintre pacienții din programul nostru au prezentat simptome gastrointestinale. Dar se întâmplă rar să ai doar simptome gastrointestinale. De asemenea, am văzut complicații gastrointestinale, cum ar fi pancreatita, la persoanele bolnave”, a mai spus un medic, potrivit stirileprotv.ro.

Semnalul de alarmă al unui medic de familie: „În fiecare zi ne sună câte un pacient că are COVID-19 sau are simptome specifice” (EXCLUSIV)

Raluca Zoiţanu, preşedintele FNPMF (Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie), atrage atenția că în fiecare zi medicii de familie sunt contactați de către un pacient că s-a infectat sau are simptome specifice SARS-COV-2: „Ne sună în fiecare zi câte un pacient că are COVID-19, că are testul pozitiv, simptome sau e contact cu o persoană infectată. Ceea ce îniante se întâmpla la o săptămână sau chiar două”, spune medicul pentru GÂNDUL.RO.

Ministrul Nelu Tătaru anunța săptămâna trecută că asimptomaticii care nu au comorbidităţi vor fi evaluaţi la domiciliu de medicii de familie. La scurt timp, ministrul a revenit și a spus că este vorba despre monitorizarea telefonică a pacienților.