Prima pagină » Actualitate » Ministerul Dianei Buzoianu publică anunț de angajare fără concurs la Apele Române, după ce acuza Gândul de „Fake News” că a dezvăluit același lucru. Ministra se autodenunță după ce a pornit campania de intimidare la adresa ziarului

Ministerul Dianei Buzoianu publică anunț de angajare fără concurs la Apele Române, după ce acuza Gândul de „Fake News” că a dezvăluit același lucru. Ministra se autodenunță după ce a pornit campania de intimidare la adresa ziarului

Luiza Dobrescu
Ministerul Dianei Buzoianu publică anunț de angajare fără concurs la Apele Române, după ce acuza Gândul de „Fake News” că a dezvăluit același lucru. Ministra se autodenunță după ce a pornit campania de intimidare la adresa ziarului
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

N-a trecut mult timp de când ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a acuzat Gândul de fake news, acuzaţii care au fost demontate imediat cu declaraţii şi documente, că a venit vremea să se contrazică singură şi chiar să ne dea dreptate. La câteva zile după ce Diana Buzioanu înfiera dezvăluirea Gândul că Apele Române fac angajări prin Ministerul Mediului, tocmai Ministerul Mediului publică un anunț de angajare pentru un post de director, fără concurs.

Culmea, Diana Buzoianu acuza redacția Gândul de Fake News și lansa o acțiune de intimidare pe Facebook, după dezvăluirea Gândul că Ministerul face angajări fără concurs la Apele Române. Documentele sunt clare (un ordin de ministru și o circulară) și subliniază: Este nevoie de acordul Ministerului pentru angajări. Deci Diana Buzoianu nu numai că știa despre aceste angajări, dar ministerul condus de ea și-a dat și acordul pe ele.

Ba mai mult, cei de la Administraţia Naţională Apele Române au publicat şi un drept la replică pe siteul instituţiei destinat redacţiei Gândul, legat de pretinsul fake news.

În urma articolului publicat de Gândul, sâmbătă, 2 mai, „În pragul moțiunii de cenzură, Diana Buzoianu face angajări pe repede înainte la Apele Române. Directori numiți prin procedură simplificată, în loc de concurs, așa cum cere legea”, ministrul a ieşit cu o postare publică în care ne acuza de fake news. În realitate, lucrurile au stat exact invers.

Gândul a publicat un alt articol în care apar documentele şi Ordinul prin care ministerul, nu numai că are ca atribuţie organizarea acestor selecţii sau evaluări pe post, dar trimite chiar şi reprezentanţi în fiecare comisie de concurs/interviu.

Ordin în baza căruia Administraţia Naţională Apele Române emite o altă circulară internă, cu Nr. 12.298/29.04.2026, în care este specificat:

„Către: Toate Administrațiile Bazinale de Apă, I.N.H.G.A., E.C.Stânca Costeşti

Ref.: Ordin MMAP nr. 191/23.01.2025

Având în vedere adresa M.Μ.Α.Ρ. nr.DGRUJRP/24.04.2026, înregistrată la A.N.A.R. cu nr. 11881/27.04.2026, referitor la prevederile Ordinului nr. 191/23.01.2025, vă reamintim că este nevoie de acordul prealabil al M.M.A.P. privind:

Demararea oricărei proceduri de organizare a concursurilor de recrutare/promovare la nivelul instituţiei dvs. Astfel, veți solicita aprobarea însoțită de justificarea necesităţii şi asigurarea încadrării în bugetul alocat cu această destinaţie”. 

Ministrul Diana Buzoianu a minţit

Pe 5 mai, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor publică pe pagina oficială de facebook chiar un anunţ de selecţie a unui candidat pentru un post de director la Apele Române.

Este încă o minciună marca USR, în urma căreia au pornit o campanie de intimdare la adresa Gândul. Ziarul a demontat însă și aceste acuzații, cu documente.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

În pragul moțiunii de cenzură, Diana Buzoianu face angajări pe repede înainte la Apele Române. Directori numiți prin procedură simplificată, în loc de concurs, așa cum cere legea

De Ziua Presei, USR și Diana Buzoianu se războiesc cu Gândul, declanșează acțiuni și campanii de intimidare pe Facebook și acuză redacția de Fake News după un articol despre angajările de la Apele Române. Demontăm acuzațiile USR-iste cu documente și mărturii

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
FLASH NEWS Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
15:34
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
FLASH NEWS Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
15:32
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
EXCLUSIV Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
15:13
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
ULTIMA ORĂ A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
15:12
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile HALUCINANTE făcute de bărbatul de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar

Cele mai noi

Trimite acest link pe