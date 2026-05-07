N-a trecut mult timp de când ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a acuzat Gândul de fake news, acuzaţii care au fost demontate imediat cu declaraţii şi documente, că a venit vremea să se contrazică singură şi chiar să ne dea dreptate. La câteva zile după ce Diana Buzioanu înfiera dezvăluirea Gândul că Apele Române fac angajări prin Ministerul Mediului, tocmai Ministerul Mediului publică un anunț de angajare pentru un post de director, fără concurs.

Culmea, Diana Buzoianu acuza redacția Gândul de Fake News și lansa o acțiune de intimidare pe Facebook, după dezvăluirea Gândul că Ministerul face angajări fără concurs la Apele Române. Documentele sunt clare (un ordin de ministru și o circulară) și subliniază: Este nevoie de acordul Ministerului pentru angajări. Deci Diana Buzoianu nu numai că știa despre aceste angajări, dar ministerul condus de ea și-a dat și acordul pe ele.

Ba mai mult, cei de la Administraţia Naţională Apele Române au publicat şi un drept la replică pe siteul instituţiei destinat redacţiei Gândul, legat de pretinsul fake news.

În urma articolului publicat de Gândul, sâmbătă, 2 mai, „În pragul moțiunii de cenzură, Diana Buzoianu face angajări pe repede înainte la Apele Române. Directori numiți prin procedură simplificată, în loc de concurs, așa cum cere legea”, ministrul a ieşit cu o postare publică în care ne acuza de fake news. În realitate, lucrurile au stat exact invers.

Gândul a publicat un alt articol în care apar documentele şi Ordinul prin care ministerul, nu numai că are ca atribuţie organizarea acestor selecţii sau evaluări pe post, dar trimite chiar şi reprezentanţi în fiecare comisie de concurs/interviu.

Ordin în baza căruia Administraţia Naţională Apele Române emite o altă circulară internă, cu Nr. 12.298/29.04.2026, în care este specificat:

„Către: Toate Administrațiile Bazinale de Apă, I.N.H.G.A., E.C.Stânca Costeşti Ref.: Ordin MMAP nr. 191/23.01.2025 Având în vedere adresa M.Μ.Α.Ρ. nr.DGRUJRP/24.04.2026, înregistrată la A.N.A.R. cu nr. 11881/27.04.2026, referitor la prevederile Ordinului nr. 191/23.01.2025, vă reamintim că este nevoie de acordul prealabil al M.M.A.P. privind: Demararea oricărei proceduri de organizare a concursurilor de recrutare/promovare la nivelul instituţiei dvs. Astfel, veți solicita aprobarea însoțită de justificarea necesităţii şi asigurarea încadrării în bugetul alocat cu această destinaţie”.

Ministrul Diana Buzoianu a minţit

Pe 5 mai, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor publică pe pagina oficială de facebook chiar un anunţ de selecţie a unui candidat pentru un post de director la Apele Române.

Este încă o minciună marca USR, în urma căreia au pornit o campanie de intimdare la adresa Gândul. Ziarul a demontat însă și aceste acuzații, cu documente.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

În pragul moțiunii de cenzură, Diana Buzoianu face angajări pe repede înainte la Apele Române. Directori numiți prin procedură simplificată, în loc de concurs, așa cum cere legea

De Ziua Presei, USR și Diana Buzoianu se războiesc cu Gândul, declanșează acțiuni și campanii de intimidare pe Facebook și acuză redacția de Fake News după un articol despre angajările de la Apele Române. Demontăm acuzațiile USR-iste cu documente și mărturii